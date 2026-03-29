Un sondage révèle que les Suisses sont favorables à des règles plus strictes en matière de médias sociaux pour les mineurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un sondage publié dimanche, la grande majorité des Suisses souhaitent une protection renforcée des enfants et des adolescents sur les médias sociaux, alors que les gouvernements et les tribunaux du monde entier intensifient la surveillance des grandes entreprises technologiques en raison de leur impact sur les jeunes utilisateurs.

Mercredi, un jury de Los Angeles a jugé Meta META.O et Google GOOGL.O (Alphabet) négligents pour avoir conçu des plateformes de médias sociaux nuisibles pour les jeunes, dans un verdict qui servira de référence pour de nombreuses affaires similaires.

L'étude suisse réalisée par l'institut de sondage GfS Bern pour la Fondation Mercator a révélé que 94 % des personnes interrogées estimaient que les mineurs devraient être mieux protégés des effets néfastes des médias sociaux, tandis que 78 % d'entre elles estimaient que les grandes entreprises technologiques exerçaient une trop grande influence sur l'opinion publique.

La ministre suisse de l'intérieur, Elisabeth Baume-Schneider, s'est déclarée ouverte à une éventuelle interdiction des médias sociaux pour les jeunes. Son gouvernement est en train de rédiger un projet de loi visant à réglementer les principales plateformes en ligne, afin de les rendre plus transparentes.

La publication du sondage dans le journal SonntagsZeitung fait suite à la décision prise vendredi par l'Autriche voisine d'interdire l'utilisation des médias sociaux aux enfants de moins de 14 ans.

L'enquête de GfS Bern a été menée auprès d'environ 1 000 résidents suisses âgés de 16 ans et plus entre le 1er et le 12 décembre. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,2 points de pourcentage, selon le journal.