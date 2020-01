Un sommet sur la Libye dimanche en Allemagne

(Actualisé avec Erdogan) BERLIN, 13 janvier (Reuters) - Un sommet consacré à la situation en Libye, où les deux camps rivaux observent depuis dimanche un fragile cessez-le-feu, devrait se tenir dimanche à Berlin, a-t-on appris lundi auprès de deux sources proches des réunions préparatoires. La date de dimanche coïncide avec la présence dans la capitale allemande du président turc Recep Tayyip Erdogan, un déplacement annoncé par la présidence turque sur lequel aucun autre détail n'a filtré. Le chef d'Etat turc a fait savoir qu'il participerait à ce sommet avec le président russe, Vladimir Poutine, et le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, au côté duquel il s'exprimait ce lundi. Selon une source européenne, la rencontre pourrait se tenir en format "5+5" - les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu (Etats-Unis, Chine, France, Russie, Grande-Bretagne) et cinq "acteurs clefs" (Italie, Allemagne, Turquie, Egypte, Emirats arabes unis). "Le but est de consolider le consensus international sur la Libye de telle manière qu'ensuite le dialogue interlibyen soit facilité" et que "l'environnement régional soit bien pris en compte", a souligné cette source. A Berlin, le porte-parole du gouvernement allemand a confirmé que des préparatifs étaient en cours pour organiser une telle conférence en janvier mais n'a pas souhaité confirmer la date de dimanche. Plongée dans le chaos depuis 2011, la Libye est divisée en deux camps rivaux entre le gouvernement d'entente nationale (GEN) dirigé par Fayez el Serraj, qui siège à Tripoli et qui est reconnu par la communauté internationale, et un gouvernement parallèle soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, dans l'est du pays. Les deux parties se retrouvent ce lundi à Moscou pour des pourparlers de paix au lendemain de l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu qui a permis de réduire l'intensité des combats entre les deux camps même si des accrochages ont été signalés autour de la capitale Tripoli. (Andreas Rinke à Berlin, avec Marine Pennetier à Paris, version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)