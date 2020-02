Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un soldat ouvre le feu en Thaïlande, au moins dix morts Reuters • 08/02/2020 à 13:53









(Actualisé avec précisions) BANGKOK, 8 février (Reuters) - Un soldat thaïlandais a ouvert le feu samedi à Nakhon Ratchasima, dans le nord-est de la Thaïlande, faisant au moins dix morts et plusieurs blessés, a annoncé un porte-parole de la police. Le militaire a ouvert le feu à plusieurs endroits de la ville située à plus de 250km de la capitale, Bangkok, a déclaré Kissana Phathanacharoen, dans un message envoyé aux journalistes. Il est actuellement près d'un centre commercial et n'a pas encore été arrêté, a-t-il ajouté. Un vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et par la presse locale montre le soldat sortir de sa voiture devant un centre commercial avant de tirer plusieurs coups de feu. (Patpicha Tanakasempipat, version française Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.