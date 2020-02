Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un soldat ouvre le feu en Thaïlande, au moins 17 morts Reuters • 08/02/2020 à 17:06









(Actualisé avec nouveau bilan, précisions) BANGKOK, 8 février (Reuters) - Au moins 17 personnes ont été tuées et 21 autres blessées samedi à Nakhon Ratchasima, dans le nord-est de la Thaïlande, par un militaire qui a ouvert le feu et diffusé des messages et des photos lors de son équipée meurtrière en direct sur Facebook, ont annoncé la police et les autorités locales. Le tireur, identifié par la police comme étant Jakapanth Thomma, est toujours activement recherché dans cette ville, également connue sous le nom de Korat et située à plus de 250 km de la capitale, Bangkok, a précisé un porte-parole de la police Kissana Phathanacharoen, dans un message envoyé aux journalistes. L'agresseur s'est dans un premier temps rendu dans une maison de la ville où il a abattu deux personnes avant de prendre la direction d'une base de l'armée où il a ouvert le feu et s'est emparé d'une arme. Une vidéo diffusée par la presse locale le montre ensuite en train de sortir de sa voiture devant un centre commercial avant de tirer plusieurs coups de feu, provoquant des scènes de panique. Parallèlement, Jakapanth Thomma a publié des photos de lui-même et des messages - "Dois-je me rendre'" "Personne ne peut échapper à la mort" - avant que son compte ne soit suspendu par Facebook, qui a présenté ses condoléances aux victimes. "Nous ne savons pas pourquoi il a fait ça, il semble qu'il soit devenu fou", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Kongcheep Tantrawanit. (Patpicha Tanakasempipat, version française Marine Pennetier, édité par Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.