Un sénateur républicain propose d'élargir l'interdiction des automobiles chinoises aux États-Unis

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* Le sénateur Moreno souhaite une interdiction plus large couvrant le matériel, les logiciels et les partenariats automobiles chinois

* Les constructeurs automobiles et les groupes commerciaux américains soutiennent l'interdiction et exhortent leurs alliés à adopter des mesures similaires

* Donald Trump s'était précédemment dit ouvert à la construction d'usines chinoises aux États-Unis

(Ajout de citations et de détails, pas de commentaires immédiats de l'ambassade de Chine à Washington, à partir du paragraphe 2) par Kalea Hall et David Shepardson

Le sénateur républicain Bernie Moreno a déclaré mardi qu'il présenterait le mois prochain un projet de loi visant à renforcer l' interdiction faite par le gouvernement américain aux constructeurs automobiles chinois d'entrer sur le marché américain, et a encouragé d'autres pays à suivre son exemple.

L'administration Biden a imposé une réglementation radicale qui interdit effectivement à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules de tourisme aux États-Unis en janvier 2025, en invoquant des problèmes de sécurité nationale liés à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur les propriétaires américains.

L'interdiction est fortement soutenue par les constructeurs automobiles américains et d'autres groupes automobiles. Au début du mois, les principaux groupes de commerce automobile ont exhorté le gouvernement américain à empêcher les constructeurs automobiles chinois d'entrer dans le pays, selon une lettre vue par Reuters, avant le sommet prévu entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping en mai.

Le sénateur Moreno a déclaré que sa proposition de loi irait plus loin que l'interdiction des importations et scellerait les États-Unis de sorte qu'"il n'y ait jamais de scénario dans lequel une automobile chinoise entrerait sur notre marché, qu'il s'agisse de matériel, de logiciels ou de partenariats."

"Il n'y aura pas d'automobile chinoise ici. Et ce que j'espère, c'est que l'Amérique latine, le Mexique, le Canada et l'Europe adoptent nos mêmes normes", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par l'Automotive Forum avant le salon de l'automobile de New York.

"Nous n'autorisons pas Huawei à pénétrer dans notre infrastructure de télécommunications. Nous n'autoriserons pas les constructeurs automobiles chinois à entrer sur ce marché", a déclaré Bernie Moreno, faisant référence aux règles du gouvernement américain interdisant à l'entreprise de télécommunications chinoise . "Nous allons empêcher le cancer d'entrer sur notre marché et nous aurons besoin des autres pays pour faire de la chimiothérapie."

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Donald Trump devrait se rendre en Chine en mai, alors que les deux plus grandes économies du monde cherchent à maintenir la stabilité qui caractérise leurs relations depuis la fin de l'année dernière, après une période difficile marquée par les tarifs douaniers de Donald Trump et la mainmise de la Chine sur les exportations de terres rares.

En janvier, Donald Trump a déclaré qu'il était ouvert à la construction de véhicules aux États-Unis par les constructeurs automobiles chinois. "S'ils veulent venir construire une usine, vous embaucher et embaucher vos amis et vos voisins, c'est formidable, j'aime ça", a-t-il déclaré au Detroit Economic Club.