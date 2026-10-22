Un sénateur démocrate américain enquête sur la perte par l'Ukraine du service Starshield

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Le sénateur américain démocrate Richard Blumenthal a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête sur la perte par l’Ukraine d’un accès essentiel au service de communications par satellite « Starshield » du Pentagone et sur la dégradation qui en a résulté de la capacité de Kyiv à se défendre contre les attaques russes.

« En fin de soirée, le 13 octobre, les forces ukrainiennes ont perdu leur accès essentiel à Starshield, l’équivalent militaire du réseau Starlink de SpaceX, après que leur accès aux débits permettant à leurs équipements de rester connectés au réseau a été plafonné », a écrit M. Blumenthal dans une lettre adressée au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth.

« Cet épisode soulève des questions urgentes quant à savoir qui détient l’autorité technique et juridique pour modifier ces capacités » et si le Pentagone dispose d’« alternatives suffisantes » au cas où les services fournis par SpaceX deviendraient indisponibles, a écrit M. Blumenthal.

M. Blumenthal est le démocrate le plus haut placé au sein de la sous-commission permanente d’enquête du Sénat. Il cherche à savoir si cette modification du service a été ordonnée par la Maison Blanche , le ministère de la Défense ou SpaceX.

Les républicains contrôlant le Sénat, les démocrates ne disposent pas du pouvoir d’assignation. M. Blumenthal ne peut que solliciter des informations et des exposés auprès de responsables au sein et en dehors du gouvernement.

Il a déclaré que cette décision mettait en danger les forces ukrainiennes et les civils et soulevait des inquiétudes « quant à savoir qui contrôle les capacités critiques que le gouvernement américain a acquises à grands frais ».

AFFAIBLISSEMENT DES DÉFENSES UKRAINIENNES

Le Pentagone est le principal client de Starshield, la version militaire du service Starlink.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré: « Comme pour toute correspondance du Congrès, le ministère répondra directement aux auteurs. »

Le 14 octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que SpaceX, la société d’Elon Musk, avait restreint les services Starlink , affaiblissant ainsi les défenses aériennes de l’Ukraine.

Cette polémique est survenue alors que l’administration Trump faisait pression sur Kyiv pour qu’elle cesse ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes et encourageait la Russie à revenir à la table des négociations en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Blumenthal a indiqué à Hegseth que la commission sénatoriale se pencherait sur les interactions du gouvernement avec la technologie SpaceX et sur sa dépendance à l’égard de celle-ci. Il a fixé au 5 novembre la date limite pour les réponses aux questions figurant dans la lettre adressée à Hegseth, et au 12 novembre celle d’une réunion d’information par des responsables de SpaceX ayant connaissance de la restriction imposée à Starshield.

Outre cette dernière enquête, Blumenthal tente d’enquêter sur une série d’actions liées à l’administration Trump , notamment les contrats négociés pour la construction d’une salle de bal à la Maison Blanche, dont le coût est estimé à 400 millions de dollars, ainsi que les entreprises de cryptomonnaie liées à Trump.

Si les démocrates remportent la majorité au Sénat lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, il deviendrait probablement président de la commission d’enquête.