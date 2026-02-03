Un sénateur américain affirme que AT&T et Verizon bloquent la publication des rapports d'évaluation de la sécurité de Salt Typhoon

La sénatrice démocrate Maria Cantwell a déclaré mardi que Verizon et AT&T bloquaient la publication de documents clés concernant une opération d'espionnage chinoise massive qui aurait infiltré les réseaux de télécommunications américains, connue sous le nom de Salt Typhoon, et a demandé à leurs directeur général de se présenter devant le Congrès pour répondre aux questions.

Mme Cantwell a demandé aux deux entreprises de lui communiquer les évaluations de sécurité réalisées par Mandiant, l'unité de cybersécurité d'Alphabet. Selon elle, Mandiant a refusé de fournir les évaluations de sécurité du réseau demandées, apparemment à la demande d'AT&T et de Verizon.

"Si AT&T et Verizon n'ont pas l'intention de fournir volontairement des documents clés au Congrès, je pense que cette commission doit rapidement convoquer une audience avec leurs directeur général afin qu'ils puissent expliquer pourquoi les Américains devraient avoir confiance dans la sécurité de leurs réseaux alors qu'il est de plus en plus évident que les pirates de Salt Typhoon restent actifs et ne sont pas découragés", a déclaré Mme Cantwell dans une lettre adressée à Ted Cruz, président du Comité sénatorial du commerce.

Mandiant et Verizon se sont refusés à tout commentaire. AT&T n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Mme Cantwell a cité des commentaires publics du FBI selon lesquels les pirates Salt Typhoon ont ciblé plus de 200 organisations américaines et 80 pays, ce qui a permis aux agents des services de renseignement chinois de surveiller potentiellement les communications privées des Américains à l'étranger et d'utiliser les données des téléphones portables pour suivre les mouvements dans le monde entier.

Le gouvernement chinois a nié toute responsabilité.

Dans certains cas, les pirates informatiques auraient intercepté des conversations, notamment entre d'éminents hommes politiques et fonctionnaires américains. Plusieurs législateurs ont déclaré qu'il s'agissait des pires piratages de télécommunications de l'histoire des États-Unis.

Mme Cantwell a déclaré que Salt Typhoon avait permis au gouvernement chinois de "géolocaliser des millions de personnes" et "d'enregistrer des appels téléphoniques à volonté", et que l'incident visait presque tous les Américains.