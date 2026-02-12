 Aller au contenu principal
Un résultat net annuel en recul de 13% pour Lectra
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 07:26

Lectra publie un résultat net de 25,6 millions d'euros au titre de 2025, en recul de 13% à données réelles, et un EBITDA courant de 79,7 MEUR, en baisse de 8% à données comparables avec une marge correspondante de 15,7%, en diminution de 1,6 point.

La marge brute du fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie a atteint 369,3 MEUR, soit un taux de marge brute de 72,9% en hausse de 1,3 point, grâce au mix favorable des ventes et à un contrôle strict des coûts de production.

Son chiffre d'affaires s'est tassé de 2% à 506,7 MEUR, dont 380,1 MEUR de chiffre d'affaires récurrent, en augmentation de 2%, y compris 89,3 MEUR issus des contrats d'abonnement SaaS (en progression de 14%).

En termes de retour aux actionnaires, le conseil d'administration de Lectra proposera à l'assemblée générale du 29 avril 2026 le versement d'un dividende de 0,35 EUR par action au titre de l'exercice 2025.

Le groupe vise une progression de la marge d'EBITDA courant de 120 à 180 points de base par an à données comparables sur 2026-28, "dans l'hypothèse où les commandes d'équipements et le chiffre d'affaires des consommables et pièces resteraient stables, hors inflation".

