Un responsable high yield US de Wells Fargo AM rejoint Invesco

(NEWSManagers.com) - Niklas Nordenfelt, managing director et co-responsable du high yield US chez Wells Fargo Asset Management, quitte la société pour rejoindre Invesco, a-t-il annoncé sur Linked-In. L' intéressé a passé 18 ans chez Wells Fargo AM. Avant cela, il a travaillé chez Barclays Global Investors et Mellon Capital.