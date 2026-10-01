Un responsable démocrate de premier plan demande aux entreprises spécialisées dans l'IA de lui fournir des données sur tout accès chinois à du code sensible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Khanna demande à OpenAI, Anthropic, Google, Meta et SpaceXAI de lui fournir des données sur les accès illicites

* OpenAI et Anthropic ont signalé que des entreprises chinoises extraient des modèles de leurs laboratoires d'IA

* Khanna affirme que le vol de poids de modèles avancés par la Chine pourrait compromettre l'avance des États-Unis en matière d'IA

par Alexandra Alper

Un député démocrate met en garde contre le risque que Pékin vole les poids de modèles d'IA développés par OpenAI, Anthropic et d'autres grandes entreprises américaines, ce qui effacerait l'avance des États-Unis sur la Chine dans la course à l'IA et constituerait une menace pour la sécurité nationale américaine.

OpenAI et Anthropic ont signalé de nombreux cas où des entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, telles que Moonshot ou DeepSeek, « extraient » leurs modèles d’IA, c’est-à-dire entraînent leurs propres outils à partir des résultats des principaux modèles occidentaux . Cependant, on ne connaît que peu de cas où des acteurs malveillants auraient volé des poids de modèles, c’est-à-dire les paramètres exacts et le code qui permettent à un modèle d’IA de fonctionner.

Le député Ro Khanna, qui représente la Silicon Valley et occupe le poste de membre de haut rang au sein de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, a demandé aux principales entreprises américaines d’IA de fournir des données sur toutes les tentatives connues de la Chine ou d’autres acteurs hostiles visant à accéder illégalement à leurs précieux poids de modèles. Il a également sollicité des informations sur les mesures de cybersécurité mises en place par ces entreprises pour lutter contre ce type de vol.

« Le vol d’un poids de modèle avancé par un acteur non étatique hostile pourrait mettre en danger l’humanité tout entière, et le vol d’un tel poids de modèle par la Chine pourrait réduire à néant l’avance des États-Unis en matière d’IA d’un simple clic », a-t-il écrit dans des lettres adressées aux directeurs généraux d’OpenAI, d’Anthropic, de Google GOOGL.O , de Meta META.O et de SpaceXAI SPCX.O consultées par Reuters et dont la teneur n’avait pas encore été révélée.

« Jamais auparavant la sécurité nationale et les perspectives économiques d’un pays n’avaient été autant dépendantes de la cybersécurité d’une poignée d’entreprises », a-t-il ajouté dans ces lettres datées de mercredi.

L’ambassade de Chine à Washington et les entreprises concernées n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces lettres témoignent d’une inquiétude croissante quant aux risques pour la sécurité nationale posés par l’IA et viennent s’ajouter à la pression grandissante exercée sur les géants américains de l’IA – ainsi que sur l’administration Trump – pour qu’ils encadrent cette technologie.

OpenAI et Anthropic ont signalé que leurs agents d’IA avaient piraté des systèmes sécurisés externes, tandis que Meta et Google affirment avoir constaté un comportement similaire de la part de leurs agents. De telles failles ont incité certains chercheurs à avertir que cette technologie pourrait devenir incontrôlable et tuer des êtres humains d’ici une décennie.

Ces avertissements ont alimenté les appels à l’action lancés tant par les législateurs démocrates que républicains. Mais le président Donald Trump a, à plusieurs reprises, minimisé ces inquiétudes, soulignant l’importance de préserver l’avantage concurrentiel des États-Unis face à la Chine et désignant le ministère de la Justice comme un garde-fou préexistant pour l’IA.

Trump a déclaré mardi que les dirigeants du secteur technologique avaient accepté de mettre en place des normes volontaires en matière d’IA.

Dans une interview au sujet de ces lettres, Khanna a déclaré: “Je connais ces gens-là. On ne peut pas faire confiance aux milliardaires de la Silicon Valley pour rédiger les règles qui assureront notre sécurité.”