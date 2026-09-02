Un réseau russe de cybercriminalité démantelé après deux décennies, selon des responsables américains et CrowdStrike

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* CrowdStrike affirme qu'elle déconnecte les ordinateurs compromis du contrôleur

* Les autorités américaines indiquent que cette opération a été menée en coordination avec les forces de l'ordre internationales

* Selon des chercheurs, l'opération "Sality", basée en Russie, a été repérée pour la première fois en 2003

par Raphael Satter

Une opération de piratage russe vieille de deux décennies, baptisée "Sality", est en cours de démantèlement, ont annoncé mardi des responsables des forces de l’ordre américaines et la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O .

Les autorités américaines ont déclaré avoir saisi les noms de domaine utilisés par les pirates pour prendre le contrôle d’ordinateurs afin d’envoyer du spam, de mener des attaques par déni de service distribué ou de voler des cryptomonnaies, tandis que CrowdStrike a indiqué avoir coupé un réseau d’ordinateurs compromis de son commanditaire.

CrowdStrike a commencé à démanteler ce "botnet" lundi devant un public en direct, lors du sommet "Day Zero" consacré au renseignement sur les menaces, organisé par l’entreprise à Las Vegas.

Le FBI et le ministère américain de la Justice ont indiqué dans deux communiqués publiés mardi que l’opération avait été menée en coordination avec les forces de l’ordre européennes et d’autres organisations.

"Les cybercriminels, les botnets et les logiciels malveillants constituent un danger clair et immédiat pour la sécurité et l’économie de notre nation", a déclaré Bill Essayli, premier assistant du procureur des États-Unis, dans un communiqué annonçant cette opération.

Bien qu’il ait été éclipsé ces dernières années par des cybercriminels plus perturbateurs, à la recherche de rançons, Sality, repéré pour la première fois en 2003, reste l’une des entreprises cybercriminelles les plus anciennes d’Internet.

Le ministère de la Justice a indiqué qu’elle était basée en Russie, mais n’a pas fourni davantage de détails. L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’architecture peer-to-peer de Sality lui permettait de recevoir des commandes via un réseau diffus d’ordinateurs compromis, ce qui le rendait particulièrement résistant aux mesures prises par les forces de l’ordre.

Mais CrowdStrike a expliqué dans un article de blog publié mardi qu’elle avait retourné cette force contre Sality en injectant dans le réseau de fausses informations qui ont poussé les composants du botnet à se déconnecter de leur créateur.

Tillmann Werner, chercheur chez CrowdStrike, a expliqué que la rétro-ingénierie de la structure du botnet, l’identification de ses points faibles et la mise en place de l’infrastructure nécessaire à sa neutralisation avaient nécessité un travail minutieux.

"C'est la prise de contrôle de botnet la plus complexe que nous ayons jamais menée", a déclaré M. Werner à Reuters. "Ce botnet avait été conçu pour être résilient. Il avait été conçu pour survivre à une destruction ou à une prise de contrôle. Je pense que c'est la raison pour laquelle il existe depuis si longtemps."

David Watson, directeur de l’association à but non lucratif The Shadowserver Foundation, qui a également participé à cette opération, a déclaré que Sality était "plutôt old school", mais qu’il pouvait encore s’avérer dangereux.

"Il constitue toujours un vecteur d’attaque pour de nombreuses organisations", a déclaré M. Watson.

Il a ajouté que la prochaine étape consisterait à déterminer si le créateur de Sality, dont l’identité n’a pas encore été révélée, avait pris des mesures pour reprendre le contrôle du botnet ou en recréer un.

"Que va-t-il faire?", s’est interrogé M. Watson. "Va-t-il riposter?"