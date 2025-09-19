 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un républicain du Sénat dénonce les menaces du président de la FCC à l'encontre de Disney
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 19:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sénateur républicain Ted Cruz a comparé vendredi le président de la Commission fédérale des communications (FCC) à une figure du crime organisé et a critiqué les menaces proférées à l'encontre de Disney

DIS.N et des radiodiffuseurs pour avoir diffusé l'émission "Jimmy Kimmel Live". M. Cruz a déclaré que les menaces du président de la FCC, Brendan Carr, d'imposer des amendes ou de retirer des licences suite aux commentaires de l'animateur Jimmy Kimmel sur l'assassinat de Charlie Kirk étaient dangereuses. "Il dit qu'on peut faire ça facilement (ou) qu'on peut faire ça difficilement... Je dois dire que cela sort tout droit de 'Goodfellas'. C'est comme si un mafioso entrait dans un bar en disant: 'Joli bar que vous avez là. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose.'" M. Carr n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

