" Un ralentissement de l'économie est nécessaire pour que l'inflation revienne à 2% " (Pimco)

(AOF) - Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco a livré son analyse suite à la décision de politique monétaire de la BCE : " Bien qu'elle puisse encore augmenter les taux d'intérêt, la Banque centrale européenne (BCE) a potentiellement atteint son rythme de croisière aujourd'hui ". L'attention se détourne résolument du niveau précis des taux d'intérêt terminaux pour se porter sur la durée probable à leur pic, des taux directeurs. " Nous pensons que les risques restent orientés vers des réductions ultérieures des taux directeurs par rapport aux attentes du marché ", ajoute t-il.

" Nous pensons que pour que l'inflation se normalise pleinement et revienne à l'objectif de 2 %, un nouveau ralentissement de l'économie et une certaine faiblesse du marché du travail sont probablement nécessaires. Nous envisageons que la BCE vise une réduction plus rapide des réinvestissements PEPP, potentiellement dès cette année, souligne Konstantin Veit.

" Nous n'attendons pas que la BCE exclura catégoriquement la vente d'avoirs obligataires, mais nous pensons qu'elle continuera à mettre l'accent sur une réduction passive, progressive et ordonnée des réinvestissements. ", conclut le gérant de portefeuille.