Un projet de loi sur la défense obligerait l'armée américaine à ne plus dépendre des technologies d'affichage chinoises d'ici à 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Le texte final d'un projet de loi sur le financement de l'armée américaine, publié lundi, exigerait que le Pentagone cesse de dépendre de la Chine et d'autres pays pour sa technologie d'affichage électronique d'ici à 2030.

Le National Defense Authorization Act, une loi adoptée chaque année pour financer l'armée américaine, pourrait être soumis au vote des législateurs américains dès cette semaine, après qu'un groupe de membres des deux chambres du Congrès a publié lundi une version finale émanant d'un comité conjoint du Sénat et de la Chambre des représentants.

Parmi les amendements figure une mesure qui exigerait du Pentagone qu'il définisse ses besoins en matière d'écrans électroniques, qui équipent aussi bien les appareils électroniques portatifs que les avions de chasse, jusqu'en 2040. Cette mesure obligerait l'armée américaine à élaborer une stratégie visant à mettre fin à toute dépendance à l'égard de la Chine, de la Russie et d'autres pays en matière de technologie d'affichage et à rendre compte de ses progrès aux législateurs en mars 2027.

S'il est adopté, le projet de loi doit encore être signé par le président américain Donald Trump pour devenir une loi.

Il intervient alors que des experts en sécurité nationale avertissent que la montée en puissance rapide de la Chine dans le secteur des écrans, avec des entreprises telles que BOE

000725.SZ qui gagnent des marchés auprès du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , et la perte de parts de marché qui en résulte pour des alliés de longue date des États-Unis tels que le Japon et la Corée du Sud, pourraient rendre difficile pour l'armée américaine de sécuriser les écrans dans l'éventualité d'un conflit.