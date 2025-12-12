Un projet de loi américain prévoit l'élimination progressive des capteurs chinois dans les voitures auto-conduites, après des craintes de piratage de l'espace

Un législateur américain a proposé d'éliminer progressivement les capteurs de fabrication chinoise des voitures auto-conduites et des infrastructures critiques, car il craint qu'ils puissent être piratés et désactivés depuis l'espace lors d'un conflit, paralysant ainsi de vastes systèmes américains en quelques secondes.

Raja Krishnamoorthi, un démocrate de l'Illinois qui est le membre le plus important de la commission de la Chambre des représentants sur la Chine, a présenté le projet de loi cette semaine.

Elle vise à éliminer progressivement les capteurs lidar chinois, qui utilisent des lasers pour aider les véhicules à conduite autonome, tels que les robotaxis, à obtenir une vue tridimensionnelle de leur environnement et qui peuvent aider à automatiser les grues de navire à quai dans les ports, entre autres utilisations.

Le projet de loi interdirait tout nouvel achat de lidar chinois après trois ans, mais prévoirait des dérogations et des extensions pour des domaines tels que la recherche scientifique et la cybersécurité. Il prévoit également une période de transition de cinq ans pour les anciens équipements utilisés dans les infrastructures critiques.

Alors que des entreprises américaines comme Ouster OUST.O et Aeva Technologies AEVA.O s'efforcent de convaincre les constructeurs automobiles , la Chine a commencé à dominer le marché. Le cabinet de conseil Yole Group a estimé en juin que les entreprises chinoises de lidar représentaient 93 % du marché des voitures particulières et 89 % du marché total du lidar.

"L'Amérique et ses alliés doivent être à la pointe de l'innovation en matière de LiDAR et ne pas céder le contrôle de cette technologie essentielle à des adversaires étrangers qui s'en serviront pour mettre en danger les Américains", a déclaré M. Krishnamoorthi dans un communiqué.

Les groupes de sécurité nationale ont prévenu que les lidars chinois pourraient présenter un risque de piratage pour les États-Unis en cas de conflit, affirmant que les capteurs pourraient être désactivés en quelques secondes sur de vastes étendues du territoire américain à partir de satellites dans l'espace.

"Nous n'avons pas besoin d'un moment Huawei sur roues", a déclaré Craig Singleton, chercheur principal sur la Chine au sein du groupe de réflexion Foundation for Defense of Democracies, basé à Washington, et coauteur des mises en garde contre le piratage informatique. ) "Le LiDAR chinois commence déjà à s'implanter dans les infrastructures américaines - des véhicules autonomes aux systèmes d'inspection des pipelines - et permettre aux fournisseurs chinois (de s'étendre davantage risque de répéter la même erreur stratégique que celle que nous avons commise avec Huawei

Le Lidar devrait également jouer un rôle clé dans les véhicules militaires autonomes. Le ministère américain de la défense a ajouté Hesai Group 2525.HK , le plus grand fabricant mondial de capteurs lidar pour automobiles, à une liste d'entités qu'il accuse d'aider l'armée chinoise.

Hesai a contesté cette désignation devant un tribunal américain, mais a perdu .