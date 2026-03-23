Un programme de rachat d'actions finalisé chez Spie
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:08
Entre le 9 et le 19 mars, il a ainsi racheté 1 250 000 actions propres afin de compenser partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié Share for you 2025 et de son plan d'intéressement à long terme.
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