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Un programme de rachat d'actions finalisé chez Spie
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 07:08

Le groupe de services multi-techniques Spie a annoncé vendredi soir la finalisation de son programme de rachat d'actions initié le 9 mars, portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 1 250 000 actions, qui seront annulées dans les prochaines semaines.

Entre le 9 et le 19 mars, il a ainsi racheté 1 250 000 actions propres afin de compenser partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié Share for you 2025 et de son plan d'intéressement à long terme.

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