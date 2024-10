Un proche de Bolloré, Jean-Christophe Thiery, numéro 2 de Hachette Livre

( AFP / JOEL SAGET )

Un dirigeant proche de Vincent Bolloré, Jean-Christophe Thiery, a été nommé jeudi directeur général délégué de Hachette Livre, a annoncé le groupe numéro un français de l'édition.

Après divers postes depuis 2001 pour piloter les projets d'expansion de M. Bolloré dans les secteurs des médias et de la culture, M. Thiery accède à cette fonction opérationnelle.

Le poste de PDG de Hachette Livre est occupé par Arnaud Lagardère depuis que Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, a pris en novembre 2023 le contrôle du groupe Lagardère.

Entre fin avril et fin juin, M. Lagardère a cependant dû l'abandonner temporairement, en raison des soupçons de financement de dépenses personnelles par ses sociétés.

Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin (son nom complet), 57 ans, avait alors assuré l'intérim.

Il succède à Stéphanie Ferran, entrée chez Hachette Livre en 2017, à 40 ans, après une carrière dans des cabinets de conseil et chez Coca-Cola. Comme directrice générale déléguée, elle n'a duré qu'un an, où elle a affronté la défiance des organisations syndicales et une grave crise au sein d'une des plus anciennes maisons d'édition du groupe, Fayard.

M. Thiery, 57 ans, est un énarque qui a fait carrière pour l'État au sein du corps préfectoral puis du ministère des Finances.

En 2001, M. Bolloré le recrute pour constituer un pôle média, Bolloré Média. Il lance, par exemple, en 2005 la chaîne de télévision Direct 8, qui deviendra C8, aujourd'hui la première en audience sur la TNT en dehors des chaînes hertziennes traditionnelles.

Hachette Livre, troisième éditeur mondial avec des filiales aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne, regroupe en France des maisons aussi prestigieuses que Grasset, Stock, Calmann-Lévy et Larousse.