Un problème de télécommunications a interrompu les vols à l'arrivée à l'aéroport international de Newark, selon la FAA

(Plus de détails, arrêt au sol levé) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a interrompu les vols à l'arrivée à l' aéroport international de Newark Liberty pendant plus d'une heure en raison d'une panne de fréquence de télécommunication .

Flightradar24, un site de suivi des vols, a déclaré que les vols à destination de Newark - le hub de United Airlines UAL.O - sont actuellement interrompus et que les vols déjà en cours vers Newark sont en attente, mais que les départs ne semblent pas affectés.

La FAA a indiqué que les retards pour les vols à l'arrivée étaient en moyenne de 158 minutes et qu'ils augmentaient au fur et à mesure que les vols reprenaient après une interruption d'environ 75 minutes.

En avril et en mai, les contrôleurs aériens chargés de surveiller l'espace aérien de Newark ont subi deux graves pannes de communication qui ont perturbé des centaines de vols.

En mai, la FAA a ordonné la réduction des vols à Newark à la suite d'une série de perturbations majeures et a proposé de les prolonger jusqu'à jusqu'à fin octobre.

L'année dernière, la FAA a transféré le contrôle de l'espace aérien de Newark à Philadelphie afin de remédier aux problèmes de personnel et de congestion du trafic dans la région de New York.

Depuis, la FAA a amélioré les technologies de communication afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent, mais elle s'efforce toujours d'ajouter des contrôleurs aériens supplémentaires.