Un premier semestre 2022 marqué par le triplement de l'activité à 8,9M€ et un EBITDA consolidé positif au niveau du Groupe

Paris, le 21 septembre 2022, 19h30 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l’exercice en cours, arrêtés au 30 juin 2022 par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 21 septembre 2022.



- Chiffre d'affaires de 8,9M€, en progression de 188%

- EBITDA* Groupe positif de +0,5M€ et de +1,2M€ hors unité de Marseille en phase de montée en charge.

- Dans un marché énergétique sous tension, pertinence du business model, plus que jamais adapté aux besoins d'indépendance énergétique et de production bas carbone



Faits marquants opérationnels du premier semestre 2022



- Doublement du chiffre d'affaires de l'unité de Sines au Portugal à 6,8M€ avec un EBITDA record de 2,4M€, soit 35%

- Poursuite de la montée en charge de l'unité de Marseille, entrée en production fin 2021, qui réalise un chiffre d'affaires de 1,9M€ sur le semestre

- Achèvement au premier semestre de la construction (pour livraison au Cameroun) de la première Scarabox, unité modulaire de traitement des huiles usagées





