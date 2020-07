Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un poste au Vatican pour Mario Draghi Reuters • 10/07/2020 à 17:54









CITE DU VATICAN, 10 juillet (Reuters) - Le pape François a nommé l'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi membre de l'Académie pontificale des sciences sociales, a annoncé vendredi le Vatican. Mario Draghi est resté huit ans à la tête de la BCE, jusqu'à l'automne dernier. On considère que le banquier central italien a sauvé l'euro pendant la crise des dettes souveraines durant son mandat à la tête de la BCE. Il va jouer un rôle clé dans le choix des thèmes et des participants des conférences de l'Académie, précise le Vatican. L'Académie pontificale des Sciences sociales, instituée en 1994, alimente la réflexion du pape et du Saint-Siège sur les problèmes sociaux comme le trafic humain, l'esclavage moderne et l'allégement de la dette à travers de l'assemblée thématique. Mario Draghi y rejoindra d'autres sommités, comme Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie en 2001. (Giselda Vagnoni version française Elena Smirnova, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.