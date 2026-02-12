Un point de vente de McDonald's en Inde reçoit un avertissement réglementaire concernant des tomates avariées et de l'huile réutilisée

De l'huile réutilisée impropre à la consommation et des tomates avariées ont été découvertes dans un point de vente de Jaipur

McDonald's Inde a reçu un avertissement et dispose de 14 jours pour remédier aux infractions commises

Les responsables de la sécurité alimentaire ont saisi des échantillons pour les tester

La franchise affirme qu'elle respecte les normes mondiales et coopère

(Ajout des remarques de la franchise au paragraphe 5) par Saurabh Sharma

Les autorités indiennes chargées de la sécurité alimentaire ont adressé un avertissement à un McDonald's de Jaipur après qu'une inspection a révélé la présence d'huile de cuisson impropre à la consommation et de tomates pourries dans les entrepôts, ce qui a incité les autorités à saisir des échantillons pour les tester, a déclaré un responsable à Reuters.

Lors d'une inspection dans le point de vente lundi à Jaipur, haut lieu touristique de l'État désertique du Rajasthan, les inspecteurs ont trouvé 40 litres d'huile utilisée à plusieurs reprises pour la cuisson et impropre à la consommation, a déclaré le responsable gouvernemental de la sécurité alimentaire, Sushil Chotwani.

Cette situation est contraire aux normes de sécurité alimentaire et "les fonctionnaires ont prélevé des échantillons d'huile pour les soumettre à des tests supplémentaires", a déclaré M. Chotwani.

Le porte-parol e de McDonald's MCD.N aux États-Unis n'a pas répondu aux questions de Reuters en dehors des heures d'ouverture.

Sa franchise pour le nord et l'est de l'Inde, Connaught Plaza Restaurants, a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités chargées de la sécurité alimentaire et qu'elle se conformait strictement à leurs directives, tout en suivant les normes mondiales rigoureuses de McDonald's

M. Chotwani a indiqué que McDonald's avait reçu un avertissement et disposait de 14 jours pour corriger ses pratiques dans le point de vente, sous peine de faire l'objet d'une action "stricte".

Les fonctionnaires "inspecteront d'autres points de vente McDonald's dans la ville", a-t-il déclaré.

Des cas de falsification d'aliments sont souvent signalés en Inde, mais les manquements à la sécurité dans des enseignes de renom comme McDonald's sont rares.

McDonald's est l'une des chaînes de restaurants les plus populaires en Inde, avec des centaines de points de vente qui attirent les clients avec leurs hamburgers et d'autres offres.