 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un point de vente de McDonald's en Inde reçoit un avertissement réglementaire concernant des tomates avariées et de l'huile réutilisée
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

De l'huile réutilisée impropre à la consommation et des tomates avariées ont été découvertes dans un point de vente de Jaipur

*

McDonald's Inde a reçu un avertissement et dispose de 14 jours pour remédier aux infractions commises

*

Les responsables de la sécurité alimentaire ont saisi des échantillons pour les tester

*

La franchise affirme qu'elle respecte les normes mondiales et coopère

(Ajout des remarques de la franchise au paragraphe 5) par Saurabh Sharma

Les autorités indiennes chargées de la sécurité alimentaire ont adressé un avertissement à un McDonald's de Jaipur après qu'une inspection a révélé la présence d'huile de cuisson impropre à la consommation et de tomates pourries dans les entrepôts, ce qui a incité les autorités à saisir des échantillons pour les tester, a déclaré un responsable à Reuters.

Lors d'une inspection dans le point de vente lundi à Jaipur, haut lieu touristique de l'État désertique du Rajasthan, les inspecteurs ont trouvé 40 litres d'huile utilisée à plusieurs reprises pour la cuisson et impropre à la consommation, a déclaré le responsable gouvernemental de la sécurité alimentaire, Sushil Chotwani.

Cette situation est contraire aux normes de sécurité alimentaire et "les fonctionnaires ont prélevé des échantillons d'huile pour les soumettre à des tests supplémentaires", a déclaré M. Chotwani.

Le porte-parol e de McDonald's MCD.N aux États-Unis n'a pas répondu aux questions de Reuters en dehors des heures d'ouverture.

Sa franchise pour le nord et l'est de l'Inde, Connaught Plaza Restaurants, a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités chargées de la sécurité alimentaire et qu'elle se conformait strictement à leurs directives, tout en suivant les normes mondiales rigoureuses de McDonald's

M. Chotwani a indiqué que McDonald's avait reçu un avertissement et disposait de 14 jours pour corriger ses pratiques dans le point de vente, sous peine de faire l'objet d'une action "stricte".

Les fonctionnaires "inspecteront d'autres points de vente McDonald's dans la ville", a-t-il déclaré.

Des cas de falsification d'aliments sont souvent signalés en Inde, mais les manquements à la sécurité dans des enseignes de renom comme McDonald's sont rares.

McDonald's est l'une des chaînes de restaurants les plus populaires en Inde, avec des centaines de points de vente qui attirent les clients avec leurs hamburgers et d'autres offres.

Valeurs associées

MCDONALD'S
323,000 USD NYSE -0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Satellites internet: Amazon Leo continuera de lancer avec son concurrent SpaceX
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 17:03 

    Amazon Leo, qui a pris du retard dans le déploiement de sa constellation de satellites, continuera de lancer avec la société SpaceX de son concurrent Elon Musk et espère fournir l'internet haut débit à une partie de l'Europe avant la fin 2026, a déclaré jeudi une ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )
    Immobilier: le marché de l'ancien "décevant" en janvier aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 17:02 

    Les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après des données professionnelles publiées jeudi. Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers ... Lire la suite

  • Bruno Retailleau le 14 janvier 2025. ( AFP / Loic VENANCE )
    Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle
    information fournie par AFP 12.02.2026 17:01 

    Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "Je tenais à t'informer ... Lire la suite

  • Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, à Bruxelles le 16 octobre 2025. ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE en Algérie pour accélérer son approvisionnement en gaz
    information fournie par AFP 12.02.2026 16:51 

    Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, s'est rendu à Alger jeudi pour accélérer l'approvisionnement en gaz algérien de l'Union européenne, qui s'efforce de diversifier ses partenariats pour pallier l'interdiction progressive du gaz russe. "Cette réunion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank