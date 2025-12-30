 Aller au contenu principal
Un peu de rouge à Wall Street
information fournie par AOF 30/12/2025 à 07:39

(AOF) - Quasiment stable vendredi, les indices américains ont terminé la séance de lundi en repli, sous l’effet de quelques prises de bénéfices après le rallye haussier du début de la semaine dernière. Le secteur des valeurs technologiques a été le plus touché, même si la baisse des indices a été minime et dans un volume d’affaires plutôt faible en pleine trêve des confiseurs. Le Dow Jones a cédé 0,51%, à 48 461,93 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,50%, à 23 474,34 points, et le S&P 500 s’est affaissé de 0,34%, à 6 905,75 points.

Johnson & Johnson a cédé 0,03%, à 207,56 dollars à Wall Street. La société a annoncé la finalisation de l’acquisition d’Halda Therapeutics, une entreprise américaine de biotechnologie spécialisée en oncologie. Comme annoncé le 17 novembre dernier, le laboratoire a dépensé 3,05 milliards de dollars en numéraire pour s’offrir Halda Therapeutics et sa plateforme RIPTAC (Regulated Induced Proximity TArgeting Chimeras, qui signifie Chimères de ciblage par proximité induite régulée).

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre est tombé à -10,9 en décembre, après -10,4 en novembre. Il était attendu à -2,5.

L'indice des promesses de ventes de logements a progressé de 3,3% en novembre, soit un niveau supérieur au consensus qui ciblait une hausse de 1%. Il avait augmenté de 2,4% en octobre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Lululemon

Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, lance une bataille par procuration pour modifier le conseil d'administration de l'entreprise canadienne spécialisée dans l'habillement sportif. Cette annonce intervient quelques jours après le départ du directeur général Calvin McDonald. Wilson aurait proposé trois candidats pour le conseil d'administration : Marc Mauer, ancien co-directeur général de On Running, Laura Gentile, ex-directrice marketing d'ESPN, et Eric Hirshberg, ancien PDG d'Activision, selon un article du Wall Street Journal.

Nvidia

Nvidia a dépensé près de 5 milliards de dollars pour acquérir des actions Intel, conformément aux annonces de septembre. Selon l'autorité des marchés financiers américaine, Intel a procédé à l'émission et la vente de 214 776 632 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,001 dollar par titre, à Nvidia, pour un prix d'achat total en numéraire de 5 milliards de dollars, soit 23,28 dollars par action.

