Un permis d'exploration attribué à TotalEnergies au Congo

(Zonebourse.com) - TotalEnergies annonce s'être vu attribué, en tant qu'opérateur (avec une participation de 50%), et conjointement avec ses partenaires QatarEnergy (35%) et la compagnie nationale SNPC (15%), le permis d'exploration de Nzombo en République du Congo.



Situé à une centaine de kilomètres de la côte de Pointe-Noire, le permis Nzombo couvre une superficie d'environ 1000 kilomètres carrés à proximité des installations de production du permis de Moho, opérées par TotalEnergies EP Congo.



La compagnie pétro-gazière française précise que son programme de travail dans le cadre de ce permis comprend un puits d'exploration, dont le début des opérations de forage est prévu avant la fin de l'année 2025.



'Cette attribution reflète notre stratégie continue d'élargissement de notre portefeuille d'exploration ciblant des prospects à fort potentiel et pouvant être mis en production en tirant parti des installations existantes', explique son directeur exploration Kevin McLachlan.





