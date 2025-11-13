 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 302,14
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un partenariat culturel entre AXA et le Grand Musée égyptien
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 11:00

AXA annonce un partenariat culturel de trois ans avec le Grand Musée égyptien du Caire, 'marquant ainsi une étape décisive dans l'engagement continu d'AXA en faveur de la préservation du patrimoine culturel'.

Cette collaboration rassemble AXA Egypte, la Fondation AXA pour le progrès humain, le Grand Musée égyptien et Legacy Development and Management, filiale de Hassan Allam Holding et exploitant du musée.

'Ce partenariat mettra l'accent sur la conservation des artefacts et la création d'une programmation publique inclusive conçue pour accueillir les communautés locales et les visiteurs internationaux', précise la compagnie d'assurance.

'En combinant la portée mondiale d'AXA avec la mission du Grand Musée égyptien, le partenariat vise à renforcer l'accès du public au patrimoine culturel de l'Egypte tout en favorisant le dialogue interculturel', poursuit-elle.

Valeurs associées

AXA
39,0700 EUR Euronext Paris +1,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
    EDF va proposer ses contrats à long terme à davantage de clients
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:21 

    L'énergéticien français EDF va étendre son offre de contrats d'électricité à long terme adossés au parc nucléaire en ciblant notamment les fournisseurs et producteurs d'électricité, a annoncé le groupe jeudi. EDF, qui compte ainsi sécuriser davantage sa production ... Lire la suite

  • Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres
    Le PIB ralentit plus que prévu au T3, la cyberattaque chez JLR pèse
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:14 

    par Andy Bruce et Suban Abdulla La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par ... Lire la suite

  • La maison de couture Dior rouvre son emblématique boutique parisienne 30 Montaigne
    La récente embellie du luxe face au test des fêtes de fin d'année
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:14 

    par Mimosa Spencer Avec la récente envolée en Bourse du luxe, la pression monte autour des géants français du secteur LVMH et Kering, propriétaire de Gucci, pour démontrer que les signes de reprise manifestés au troisième trimestre peuvent se traduire par un redressement ... Lire la suite

  • L'ancien président français Sarkozy entre en prison pour purger une peine de cinq ans.
    Sarkozy jugé en appel de mars à juin dans le dossier libyen
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:06 

    Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007 aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République a été condamné le 25 septembre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank