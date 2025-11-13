Un partenariat culturel entre AXA et le Grand Musée égyptien
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 11:00
Cette collaboration rassemble AXA Egypte, la Fondation AXA pour le progrès humain, le Grand Musée égyptien et Legacy Development and Management, filiale de Hassan Allam Holding et exploitant du musée.
'Ce partenariat mettra l'accent sur la conservation des artefacts et la création d'une programmation publique inclusive conçue pour accueillir les communautés locales et les visiteurs internationaux', précise la compagnie d'assurance.
'En combinant la portée mondiale d'AXA avec la mission du Grand Musée égyptien, le partenariat vise à renforcer l'accès du public au patrimoine culturel de l'Egypte tout en favorisant le dialogue interculturel', poursuit-elle.
Valeurs associées
|39,0700 EUR
|Euronext Paris
|+1,38%
A lire aussi
-
L'énergéticien français EDF va étendre son offre de contrats d'électricité à long terme adossés au parc nucléaire en ciblant notamment les fournisseurs et producteurs d'électricité, a annoncé le groupe jeudi. EDF, qui compte ainsi sécuriser davantage sa production ... Lire la suite
-
par Andy Bruce et Suban Abdulla La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par ... Lire la suite
-
par Mimosa Spencer Avec la récente envolée en Bourse du luxe, la pression monte autour des géants français du secteur LVMH et Kering, propriétaire de Gucci, pour démontrer que les signes de reprise manifestés au troisième trimestre peuvent se traduire par un redressement ... Lire la suite
-
Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007 aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République a été condamné le 25 septembre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer