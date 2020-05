Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un Palestinien tué par des soldats israéliens après une attaque à la voiture-bélier Reuters • 29/05/2020 à 19:07









JERUSALEM, 29 mai (Reuters) - Des soldats israéliens ont ouvert le feu et tué un Palestinien qui avait tenté de les renverser au volant d'une voiture vendredi en Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne. Aucun Israélien n'a été tué dans ce que l'armée présente comme une attaque à la voiture-bélier. "En riposte, ajoute-t-elle, les soldats ont tiré et neutralisé l'assaillant." Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des autorités palestiniennes. La région est le théâtre d'un regain de tensions depuis que les autorités israéliennes ont exprimé leur espoir de pouvoir faire avancer leur plan d'extension de la souveraineté israélienne en Cisjordanie sur des implantations juives et sur la vallée du Jourdain. (Ali Sawafta et Ari Rabinovitch version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

