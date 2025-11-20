 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 905,50
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un nouvel incendie se déclare chez un fournisseur de Ford, selon TechCrunch
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 18:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour corriger la source à TechCrunch, et non Tech Crunch dans le titre et le paragraphe 1)

Un nouvel incendie a éclaté dans l'usine d'aluminium de Novelis à Oswego, New York, qui fournit Ford F.N , a rapporté TechCrunch jeudi.

Ce rapport intervient plus d'un mois après qu'un incendie se soit déclaré dans la même usine, qui fournit des matériaux pour les camions lucratifs F-150 de Ford, y compris le Lightning électrique. En octobre, Ford a réduit ses prévisions de bénéfices, citant l'impact de l'incident.

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,545 USD NYSE -2,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank