Un nouvel incendie se déclare chez un fournisseur de Ford, selon TechCrunch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour corriger la source à TechCrunch, et non Tech Crunch dans le titre et le paragraphe 1)

Un nouvel incendie a éclaté dans l'usine d'aluminium de Novelis à Oswego, New York, qui fournit Ford F.N , a rapporté TechCrunch jeudi.

Ce rapport intervient plus d'un mois après qu'un incendie se soit déclaré dans la même usine, qui fournit des matériaux pour les camions lucratifs F-150 de Ford, y compris le Lightning électrique. En octobre, Ford a réduit ses prévisions de bénéfices, citant l'impact de l'incident.