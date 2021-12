Un nouvel acteur de la gestion s'installe en France

(NEWSManagers.com) - Un nouvel acteur de la gestion arrive en France. Atlas Responsible Investors a obtenu il y a quelques semaines son agrément AMF pour opérer dans l'hexagone. La société est en effet basée à Londres depuis sa création en 2019 par un Français, Quentin Dumortier. Ancien gérant d'Edoma Partners (un spin-off de Goldman Sachs) et d'Abberton Capital, Quentin Dumortier vient avec l'idée de réconcilier " investissement à impact et performance absolue" . Il est en effet gérant de hedge funds en même temps que persuadé que l'ESG peut s'appliquer au monde des hedge funds encore peu sensibles pour certains à ces critères de gestion.

" Pour permettre l'investissement à impact sans compromettre la performance, mon idée était d'avoir une approche plus radicale en amont que ce j'ai pu voir par ailleurs sur la sélection des titres en portefeuille et sur le fait que cela participe à la réalisation d'objectifs responsables " , explique Quentin Dumortier.

Pour y parvenir, il faut une certaine rigueur et discipline d'investissement, ce que Quentin Dumortier estime avoir acquis grâce à un début de carrière exceptionnel dans l'armée française et un CV pour le moins atypique dans le monde de la finance. Après avoir fait l'école spéciale de Saint Cyr, il a en effet servi pendant 10 ans comme lieutenant puis capitaine dans un régiment des forces spéciales de l'armée de terre, à la tête de commandos. Au moment de faire l'école de guerre pour intégrer l'état major, il a toutefois préféré un changement radical avec un MBA à la Stanford Graduate School of Business aux Etats-Unis. Après près de neuf ans passés dans des hedge funds à Londres entre 2011 et 2018, il a alors passé le cap de se lancer dans l'entrepreneuriat.

Bientôt un fonds Ucits

Pour réaliser son objectif d'une stratégie orientée ESG, le dirigeant s'est associé à Paris avec Marie de Muizon, ancienne directrice du développement durable chez Danone, en charge pendant 20 ans des sujets ESG d'économie circulaire, d'achats durables ou de coordination sur la performance extra-financière du groupe.

Atlas Responsible Investors travaille sur des thématiques alignés sur les onze objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Sur chaque thématique, 2 à 3 experts enrichissent l'univers d'investissement. La stratégie sélectionne les entreprises pionnières sur chaque thématique. Il en ressort 300 entreprises investissables.

Pour l'instant, la société ne gère que des mandats de gestion confiés par des familles industrielles, essentiellement françaises, qui souhaitaient aligner leurs efforts ESG avec leur épargne. L'argent est logé dans deux types de stratégie : une long short et une long only. " Nous comptons beaucoup aussi sur le bon sens, de façon à ne pas reproduire des exemples de fonds estampillés 'Océan'qui investissent dans une société comme Microsoft" , ajoute Marie de Muizon.

La société compte lancer un fonds ouvert Ucits dans le courant du premier trimestre 2022 afin d'ouvrir sa stratégie à davantage de clients.