Un nouveau responsable Italie pour Allianz GI

Allianz Global Investors a recruté Enzo Corsello en tant que responsable pour l' Italie. Il sera responsable de la succursale italienne et sera rattaché à Barbara Rupf Bee, responsable Europe, Moyen-Orient et Afrique, et à Christian Finckh, responsable de Global Allianz Business Development à compter du 1er octobre. Il fera partie du pôle European Distribution Management. Il succède à Thomas Linker, qui a pris d' autres fonctions au sein du groupe allemand.

Enzo Corsello vient de Deutsche Bank où il était responsable Global Markets Italy au sein du pôle Investment Banking. Il était aussi " branch manager " pour l' Italie.