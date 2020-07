Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un nouveau pont à Gênes inauguré en août deux ans après l'effondrement du Morandi Reuters • 21/07/2020 à 18:48









MILAN, 21 juillet (Reuters) - Un nouveau pont baptisé San Giorgio sera inauguré le 3 août à Gênes, quasiment deux ans jour pour jour après l'effondrement du viaduc autoroutier Morandi qui a provoqué la mort de 43 personnes, a annoncé mardi le maire de la ville italienne, Marco Bucci, sur son compte Facebook. Marco Bucci est aussi le commissaire chargé de la reconstruction du pont. Des centaines d'ouvriers ont travaillé jour et nuit depuis janvier 2019 pour ériger cette nouvelle structure conçue par l'architecte Renzo Piano, originaire de Gênes. L'effondrement d'une section du pont Morandi le 14 août 2018, qui a précipité des dizaines de véhicules dans le vide, a suscité une émotion internationale et déclenché, en Italie, une vif affrontement entre le gouvernement et le groupe d'infrastructures Atlantia ATL.MI , chargé de l'exploitation de l'ouvrage. La famille Benetton, premier actionnaire d'Atlantia, a finalement accepté la semaine dernière de céder sa part dans Autostrade per l'Italia, filiale d'Atlantia, pour que cette dernière ne perde pas ses concessions autoroutières. (Angelo Amante à Rome et Francesca Landini à Milan version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées ATLANTIA MIL +0.31% FINCANTIERI MIL +1.35%