Un nouveau groupe de gestion de patrimoine voit le jour

(NEWSManagers.com) - Quintésens (gestion de patrimoine), Privilège Courtage (crédit immobilier), LifeStone (transaction immobilière) et Quiétis Gestion (gestion locative) ont annoncé jeudi 19 novembre leur fusion pour fonder Pluralle Groupe. La nouvelle structure indépendante agira aussi bien dans les domaines patrimoniaux qu'immobiliers.

" La raison d'être de Pluralle Groupe est d'offrir toute l'expertise des métiers des quatre entités qui le composent" , explique la nouvelle entité dans un communiqué. À ce titre, elle mettra à disposition une solution globale pour les projets de vie des Français, tels que l'épargne, l'optimisation fiscale, le financement, l'achat, la location ou encore la vente de leur bien immobilier.

Pluralle Groupe sera dirigé par Julien Joubert, le fondateur du cabinet de CGP Quintésens. Le groupe couvrira l'ensemble de l'Hexagone avec près de 60 agences et plus de 800 collaborateurs.

600 recrutements prévus

Aujourd'hui, Pluralle Groupe compte près de 30 millions d'euros sous gestion et plus de 5.000 dossiers de courtage par an. Des chiffres que les dirigeants espèrent faire grossir rapidement avec un projet ambitieux prévoyant notamment le recrutement de 600 nouveaux collaborateurs en CDI ou mandataires en gestion de patrimoine, transactions immobilières, courtage ou gestion locative d'ici la fin 2022.