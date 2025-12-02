 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 117,23
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un nouveau DG nommé pour Cogelec chez Legrand
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 13:30

Cogelec, société récemment acquise par Legrand , fait part de la nomination de David Descamps en tant que directeur général à compter du 1er décembre, succédant à Roger Leclerc qui restera président du conseil d'administration jusqu'au 30 juin 2026.

David Descamps a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Legrand, y exerçant depuis près de 4 ans la fonction de directeur France après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine commercial.

Pour rappel, Legrand a réalisé le 8 octobre l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote de Cogelec, sur la base d'un prix de 29 euros par action.

Le 15 octobre, le groupe a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Cogelec au même prix, assortie d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions le permettent.

Valeurs associées

LEGRAND
129,0000 EUR Euronext Paris +0,16%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank