Un nouveau DG nommé pour Cogelec chez Legrand
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 13:30
David Descamps a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe Legrand, y exerçant depuis près de 4 ans la fonction de directeur France après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine commercial.
Pour rappel, Legrand a réalisé le 8 octobre l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote de Cogelec, sur la base d'un prix de 29 euros par action.
Le 15 octobre, le groupe a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Cogelec au même prix, assortie d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions le permettent.
Valeurs associées
|129,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,16%
