Un nouveau club d'IA conférera aux vainqueurs une puissance nucléaire, selon le plus haut responsable russe en matière d'IA

(Recentré sur le club de l'IA, ajout de citations et de contexte) par Elena Fabrichnaya et Gleb Bryanski

L'intelligence artificielle conférera une influence considérable, au même titre que les armes nucléaires, aux pays qui seront capables d'être à la pointe de la technologie, ce qui leur donnera une supériorité au XXIe siècle, a déclaré à Reuters l'un des principaux dirigeants russes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Alexander Vedyakhin, premier directeur général adjoint de Sberbank, qui a évolué d'une banque traditionnelle à un conglomérat technologique axé sur l'IA, a déclaré que le fait que la Russie se classe parmi les sept pays disposant de technologies d'IA locales était une réussite.

"L'IA est comme un projet nucléaire. Un nouveau "club nucléaire" est en train d'émerger au niveau mondial: soit vous avez votre propre grand modèle linguistique national (LLM), soit vous ne l'avez pas", a déclaré M. Vedyakhin lors d'un entretien accordé à l'occasion de l'événement annuel phare de l'AI Journey en Russie.

Il a déclaré que la Russie devait disposer d'au moins deux ou trois modèles d'IA originaux, et non de "modèles étrangers réentraînés", pour une utilisation dans des domaines sensibles tels que les services publics en ligne, les soins de santé et l'éducation.

"Il est impossible de télécharger des informations confidentielles dans un modèle étranger. C'est tout simplement interdit. Cela aurait des conséquences très désagréables", a déclaré M. Vedyakhin, ajoutant que seuls les modèles russes devraient manipuler les données de l'État.

La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a déclaré que les modèles d'IA nationaux étaient essentiels pour préserver la souveraineté de la Russie. La Sberbank et l'entreprise technologique Yandex sont à la tête des efforts déployés par la Russie pour rattraper ses rivaux américains et chinois.

Vedyakhin a reconnu que la Russie aurait du mal à égaler les leaders en termes de puissance de calcul, notamment en raison des sanctions occidentales qui limitent l'accès à la technologie, et a déclaré que l'écart risquait de se creuser.

Il a averti que les niveaux actuels de consommation d'énergie rendent les rendements sur investissement dans l'IA "soit très éloignés, soit pas du tout visibles", mettant en garde contre le "battage médiatique excessif" autour des dépenses d'infrastructure en matière d'IA.

"Nous pensons que des investissements excessifs dans l'infrastructure de l'IA pourraient en effet ne pas être rentables, étant donné le rythme rapide du développement technologique", a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie était à l'abri d'une "bulle de l'IA" parce que ses investissements n'étaient pas excessifs.