Un nombre record d'acheteurs et une augmentation des ventes en ligne témoignent de la vigueur des fêtes de fin d'année aux États-Unis
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les données de la NRF aux paragraphes 3 et 5, ainsi que le commentaire du directeur général de la NRF au paragraphe 4)

Les acheteurs américains ont dépensé 14,25 milliards de dollars lors du Cyber Monday, portant le total des ventes en ligne du week-end de Thanksgiving à 44,2 milliards de dollars, selon un rapport d'Adobe Analytics, les consommateurs ayant profité d'offres sur tous les produits, des gadgets aux articles ménagers essentiels.

Les dépenses ont augmenté de 7,7 % au cours de la "Cyber Week" (les cinq jours entre Thanksgiving et le Cyber Monday), contre une hausse de 8,2 % l'année dernière (41,1 milliards de dollars), dépassant ainsi les prévisions de 43,7 milliards de dollars, selon le rapport publié mardi.

Selon la National Retail Federation, un nombre record de 202,9 millions de clients américains ont fait des achats pendant cette période, contre 197 millions l'année dernière.

"Le taux de participation record de cette année est le reflet d'un consommateur très engagé qui se concentre sur la valeur, répond à des promotions convaincantes et saisit l'occasion de rendre les vacances d'hiver spéciales et significatives", a déclaré le directeur général de la NRF, Matthew Shay.

Au total, 129,5 millions de consommateurs ont fait leurs achats en magasin pour les fêtes, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente, selon la NRF.

Les acheteurs ont dépensé en moyenne 337,86 dollars pour des articles tels que des cadeaux, des vêtements de vacances, des décorations et d'autres achats saisonniers, contre 315,56 dollars en 2024, selon le rapport de la NRF.

Les détaillants, dont Amazon.com AMZN.O , Walmart WMT.N et Target TGT.N , ont déployé des remises attrayantes dans toutes les catégories afin d'attirer à la fois les acheteurs aisés désireux de faire des folies et les consommateurs soucieux de leur budget qui cherchent à tirer le maximum de chaque dollar.

Même si les rabais importants ont conduit quelques clients à s'endetter à court terme, les analystes ont noté que les consommateurs sont restés avisés et ont surveillé attentivement les étiquettes de prix pour éviter les achats impulsifs cette année.

Plusieurs Américains ont eu recours à des services basés sur l'IA , tels que les chatbots, pour parcourir les produits et comparer les prix dans des catégories telles que les appareils électroménagers, les jouets, les jeux vidéo et les bijoux.

© 2025 Thomson Reuters.

