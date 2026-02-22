Un missile russe frappe une usine Oreo en Ukraine, selon le ministre des Affaires étrangères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une usine de biscuits Oreo située dans l'est de l'Ukraine a été frappée par un missile russe samedi, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, dans un message publié sur X. C'est la deuxième fois que l'usine est endommagée depuis le début de la guerre en 2022.

Personne n'a été tué, mais un bâtiment de production a été endommagé, a écrit M. Sybiha. L'usine, située à Trostyanets, appartient au géant des snacks Mondelez International MDLZ.O . La société basée à Chicago, qui fabrique également les biscuits Ritz, le chocolat Toblerone et le chewing-gum Trident, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire samedi soir. Le Kremlin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire dans la nuit de samedi à dimanche.

"Lorsque les missiles russes frappent de tels sites, ils ne visent pas seulement l'Ukraine", a écrit M. Sybiha. "Ils visent les intérêts commerciaux américains en Europe." La même usine a été gravement endommagée en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'usine a partiellement rouvert ses portes en 2023 pour fabriquer du chocolat, puis a repris la fabrication des Oreos en 2024.

Mondelez a été critiqué pour avoir poursuivi ses activités en Russie pendant la guerre.