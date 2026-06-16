Un ministre britannique rejette le plan de sauvetage de Thames Water ; la nationalisation semble plus probable

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* L'autorité de régulation Ofwat examine un plan de sauvetage des créanciers

* Le ministre estime que ce plan n'est pas suffisamment favorable aux consommateurs et à l'environnement

* Si l'accord est rejeté, une nationalisation temporaire devrait s'ensuivre

(Mise à jour avec la déclaration de l'Ofwat aux paragraphes 4 et 16) par Sarah Young

Le gouvernement britannique a rejeté une proposition de sauvetage de Thames Water d'un montant de 10 milliards de livres sterling (13 milliards de dollars), ce qui renforce la probabilité d'une nationalisation du plus grand fournisseur d'eau du pays.

La ministre de l’Environnement, Emma Reynolds, a déclaré mardi que, selon son "avis préliminaire", la proposition des créanciers n’allait pas assez loin pour protéger les consommateurs ou l’environnement, tout en précisant que l’autorité de régulation Ofwat aurait le dernier mot. Une décision est attendue cet été, avant que Thames ne se retrouve à court de liquidités dans le courant de l’année.

Cette proposition est la seule sur la table pour ce service public, qui lutte contre la faillite depuis 2023 , aux prises avec une dette de 20 milliards de livres sterling, de lourdes amendes pour pollution par les eaux usées et des infrastructures vieillissantes .

L’Ofwat a indiqué qu’il examinait une lettre de Reynolds et qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant l’accord proposé.

VIVE RÉACTION CONTRE LA POLLUTION PAR LES EAUX USÉES

Mme Reynolds a déclaré au Parlement que ce plan risquait de répercuter injustement les coûts sur les consommateurs et de retarder les améliorations environnementales, alors que des années de déversements d’eaux usées et de hausse des factures ont suscité la colère du public.

"Nous nous tiendrons prêts à faire face à toutes les éventualités, y compris le SAR", a-t-elle déclaré, faisant référence au régime d’administration spéciale du gouvernement, une forme de nationalisation temporaire.

Le groupe de créanciers, qui comprend Invesco, Elliott Management et Silver Point Capital, a déclaré ne pas partager l’analyse de Mme Reynolds.

Un porte-parole a déclaré que la proposition n’entraînerait pas d’augmentation des factures des clients au-delà des plans de l’Ofwat et offrait la voie la plus rapide vers des améliorations environnementales, tout en avertissant que le SAR nécessiterait des milliards de livres de soutien gouvernemental.

Le SAR permettrait de maintenir l’approvisionnement en eau des 16 millions de clients de Thames Water à Londres et dans le sud de l’Angleterre, mais pourrait alourdir le bilan public déjà mis à rude épreuve et dissuader les investisseurs étrangers si d’importantes dépréciations devaient s’ensuivre.

Mme Reynolds a précisé que le SAR pourrait être déclenché soit par une insolvabilité, soit par des violations graves des conditions de la licence, y compris des normes environnementales.

SYMBOLE DE L'ÉCHEC

Thames Water est devenu un symbole d’échec dans le secteur britannique de l’eau privatisé, tenu pour responsable de la pollution des cours d’eau alors que ses anciens propriétaires l’ont accablé de dettes tout en se versant des dividendes.

Le gouvernement a qualifié le secteur de "défaillant" et travaille à une refonte , prévoyant notamment la création d’un nouvel organisme de régulation destiné à remplacer l’Ofwat.

Pour l’instant, l’Ofwat examine le plan des créanciers, en mettant en balance des amendes record – dont 123 millions de livres sterling l’année dernière – et les avertissements selon lesquels les investissements se tariront sans assouplissement réglementaire.

Mme Reynolds a déclaré qu’elle n’était pas convaincue par la demande des créanciers visant à réduire les normes de performance.

L’incertitude quant aux amendes potentielles serait à l’origine de la décision de la société américaine de capital-investissement KKR de se retirer d’une offre publique d’achat sur Thames Water l’année dernière.

Dans son communiqué publié mardi, l’Ofwat a indiqué qu’il poursuivait ses discussions avec le groupe de créanciers afin d’évaluer si leur plan renforcerait la résilience financière de Thames Water au bénéfice des clients et de l’environnement.

Dans le cadre de ce plan, 3,35 milliards de livres sterling seraient injectés dans Thames Water, parallèlement à une nouvelle ligne de crédit de 6,55 milliards de livres sterling, tandis que 9,4 milliards de livres sterling de dette seraient annulés.

S’il est approuvé par l’Ofwat, ce plan devra être validé par la Haute Cour, tandis que toute modification de la licence fera l’objet d’une consultation publique.

Thames Water a déclaré qu’une solution axée sur le marché constituait le meilleur moyen de mener à bien son redressement.

(1 dollar = 0,7453 livre sterling)