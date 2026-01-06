Un ministre allemand demande à l'UE de prendre des mesures juridiques concernant les images Grok sur le X de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'imagerie non consensuelle sur le X inquiète l'Europe

*

Un ministre allemand demande à l'UE de prendre des mesures juridiques

*

Le ministère du numérique s'engage à respecter la DSA

(Ajout d'une déclaration du ministère du numérique aux paragraphes 6 à 10) par Andreas Rinke

Le ministre allemand des médias, Wolfram Weimer, a exhorté mardi la Commission européenne à prendre des mesures juridiques pour mettre fin à ce qu'il a appelé "l'industrialisation du harcèlement sexuel" qui a lieu sur la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk.

M. Weimer se joint à d'autres fonctionnaires et organismes européens, y compris l'organe exécutif de l'Union européenne, pour faire part de ses inquiétudes quant à l'augmentation des images non consensuelles sur la plateforme.

Cette condamnation fait suite à des rapports, notamment de Reuters , selon lesquels Grok, le chatbot d'intelligence artificielle intégré à X, diffusait à la demande des images de femmes et de mineurs portant des vêtements moulants - une fonctionnalité que X a déjà qualifiée de "mode épicé" par le passé.

"Ce que nous observons actuellement sur X ressemble à l'industrialisation du harcèlement sexuel", a déclaré M. Weimer à Reuters.

"Il est maintenant crucial que la Commission européenne continue à appliquer ce cadre juridique aussi rigoureusement qu'elle l'a déjà fait "

Dans son dernier message à Reuters sur le sujet, X a déclaré: "Legacy Media Lies." En ligne, Musk a ignoré les inquiétudes suscitées par la folie déshabillante de Grok, en postant des émojis "je pleure de rire" en réponse à des personnalités publiques éditées pour donner l'impression qu'elles étaient en bikinis.

SELON LE MINISTÈRE, LE PROBLÈME RÉSIDE PRINCIPALEMENT DANS L'APPLICATION DE LA LOI

La loi sur les services numériques de l'Union européenne (DSA), qui exige des plateformes en ligne qu'elles fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables, fournit tous les outils nécessaires pour garantir une application cohérente de la législation de l'UE, a déclaré M. Weimer.

Le ministère allemand du numérique, qui est responsable de l'application de la DSA par l'intermédiaire de l'autorité fédérale de régulation des réseaux, a déclaré dans un communiqué envoyé à Reuters qu'il s'engageait à respecter la DSA et qu'il invitait tout le monde à utiliser ses droits de signalement.

"Le défi actuel consiste principalement à appliquer les différents droits - dans certains cas nouveaux - de manière plus cohérente et à les utiliser réellement", a déclaré un porte-parole du ministère.

"Toute personne qui crée ou distribue de telles images sans consentement commet une grave violation des droits de la personne et peut faire l'objet de poursuites dans de nombreux cas."

La Commission européenne a déclaré lundi à l'adresse que les images de femmes et d'enfants dévêtus diffusées par X étaient illégales et révoltantes. L'autorité de régulation britannique Ofcom a demandé à X d'expliquer comment Grok a pu produire de telles images et a demandé si elle ne manquait pas à son obligation légale de protéger les utilisateurs.

X n'a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire sur les déclarations de la Commission européenne ou de l'Ofcom.

Des ministres en France ont signalé aux procureurs le contenu généré par Grok sur X, et des fonctionnaires indiens ont demandé des explications à X sur ce qu'ils ont décrit comme du contenu obscène.

Le gouvernement fédéral américain n'a pas encore abordé la question.