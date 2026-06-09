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Un ministère russe demande la levée de l'interdiction de Roblox
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère russe chargé du numérique a déclaré mardi avoir demandé aux forces de l'ordre de soutenir la levée de l'interdiction de la plateforme de jeux américaine Roblox RBLX.N , sur la base des garanties données par l'entreprise quant à la mise en place de mesures de protection supplémentaires pour les jeunes utilisateurs et au respect de la législation russe. L'autorité de régulation des communications Roskomnadzor avait annoncé cette interdiction en décembre dernier pour des raisons de sécurité des enfants, ce qui avait irrité certains utilisateurs russes et même déclenché une rare manifestation dans la ville sibérienne de Tomsk.

"Compte tenu des garanties de conduite responsable sur le marché russe fournies par Roblox, le ministère du Développement numérique, en collaboration avec Roskomnadzor, a saisi les autorités compétentes chargées de l'application de la loi afin qu'elles soutiennent la levée des restrictions", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il a précisé que Roblox imposerait des restrictions d'accès en fonction de l'âge pour certains jeux et mettrait en œuvre d'autres mesures visant à empêcher la diffusion de contenus préjudiciables. À la suite de cette interdiction, Roblox s'est dit prêt à modifier certaines de ses fonctionnalités en Russie.

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