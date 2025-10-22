Un militant conservateur poursuit Google pour des déclarations générées par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

L'activiste conservateur Robby Starbuck a poursuivi Google GOOGL.O mercredi, alléguant que les systèmes d'intelligence artificielle du géant de la technologie ont généré des informations "outrageusement fausses" à son sujet. M. Starbuck a déclaré dans le procès , déposé devant le tribunal de l'État du Delaware, que les systèmes d'intelligence artificielle de Google l'ont faussement qualifié de "violeur d'enfants", d'"agresseur sexuel en série" et de "tireur" en réponse à des requêtes d'utilisateurs et ont transmis des déclarations diffamatoires à des millions d'utilisateurs. Le porte-parole de Google, Jose Castaneda, a déclaré que la plupart des plaintes étaient liées à des "hallucinations " erronées provenant du modèle de langage Bard large de Google, que l'entreprise s'est efforcée de résoudre en 2023.

"Les hallucinations sont un problème bien connu pour tous les LLM, que nous divulguons et que nous nous efforçons de minimiser", a déclaré M. Castaneda. "Mais comme tout le monde le sait, si vous êtes suffisamment créatif, vous pouvez inciter un chatbot à dire quelque chose de trompeur."

Starbuck est surtout connu pour s'opposer aux initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

"Personne - quelles que soient ses convictions politiques - ne devrait jamais vivre cela", a-t-il déclaré dans un communiqué à propos de l'action en justice. "Il est temps pour nous tous d'exiger une IA transparente et impartiale qui ne puisse pas être utilisée pour nuire aux gens." Starbuck a formulé des allégations similaires à l'encontre de Meta Platforms META.O dans une action en justice distincte en avril. Starbuck et Meta ont réglé leur différend en août, et Starbuck a conseillé la société sur les questions d'IA dans le cadre du règlement.

Selon la plainte déposée mercredi, Starbuck a appris en décembre 2023 que Bard l'avait faussement associé au nationaliste blanc Richard Spencer. Le procès indique que Bard a cité des sources fabriquées et que Google n'a pas réagi à ces déclarations après que M. Starbuck a contacté l'entreprise.

L'action en justice de M. Starbuck indique également que le chatbot Gemma de Google a diffusé de fausses allégations d'agression sexuelle à son encontre en août, en s'appuyant sur des sources fictives. M. Starbuck affirme également que le chatbot a dit qu'il avait commis des violences conjugales, qu'il avait assisté aux émeutes du Capitole du 6 janvier et qu'il figurait dans les dossiers de Jeffrey Epstein, entre autres choses.

M. Starbuck a déclaré qu'il avait été contacté par des personnes qui croyaient à certaines de ces fausses accusations et que celles-ci pourraient conduire à des menaces accrues sur sa vie, rappelant le récent assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk.

M. Starbuck a demandé au tribunal au moins 15 millions de dollars de dommages et intérêts.