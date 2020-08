Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un membre du gouvernement US attendu à Taiwan, colère de Pékin Reuters • 05/08/2020 à 10:50









(Actualisé § 2-3 avec réaction de la Chine) TAIPEI, 5 août (Reuters) - Le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, se rendra dans les prochains jours à Taiwan, une visite susceptible de raviver encore les tensions entre Washington et Pékin. Jamais un responsable américain de si haut rang ne s'était rendu sur l'île depuis quatre décennies. La Chine, qui considère Taiwan comme une province renégate, a dénoncé ce déplacement, réaffirmant son opposition à toute relation officielle entre les Etats-Unis et Taiwan. Pékin a protesté auprès de Washington. "Taiwan est la question la plus importante et la plus sensible des relations sino-américaines", a souligné Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué distinct, le ministère taiwanais des Affaires étrangères a fait savoir qu'Alex Azar rencontrerait la présidente Tsai Ing-wen durant sa visite. "Taiwan a été un modèle de transparence et de coopération en matière de santé mondiale durant la pandémie de COVID-19 et longtemps avant celle-ci", a déclaré Alex Azar dans un communiqué. Il a ajouté avoir hâte de transmettre le soutien du président américain Donald Trump à propos du "leadership" de Taiwan face à la crise sanitaire et de "souligner notre croyance commune que des sociétés libres et démocratiques sont le meilleur modèle pour protéger et promouvoir la santé". Le département américain de la Santé, décrivant ce déplacement comme "historique", a indiqué qu'Alex Azar serait accompagné par un haut représentant des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et d'autres membres de l'administration américaine. Comme la plupart des pays, les Etats-Unis n'ont pas de liens diplomatiques formels avec Taiwan, ayant rompu ceux-ci au profit de Pékin en 1979, mais ils sont le principal fournisseur d'armes et le principal soutien de l'île sur la scène internationale. Gina McCarthy, qui était alors à la tête de l'Agence fédérale de protection de l'environnement (EPA), est la dernière responsable américaine de haut niveau à s'être rendue à Taiwan, en 2014, mais elle était hiérarchiquement moins haut placée qu'Alex Azar. En mars dernier, Donald Trump a promulgué une loi qui requiert un soutien accru des Etats-Unis à Taiwan sur le plan international. (Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.