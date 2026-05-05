Un membre de la FCC demande un examen rigoureux des investissements étrangers dans le cadre de l'accord concernant Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires supplémentaires; aucune réaction immédiate de la part de Paramount; plus de détails aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

La seule démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC) a appelé mardi à un examen rigoureux des participations étrangères dans le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery.

Le mois dernier, Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la FCC de donner son feu vert aux investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O . La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré qu'il existait « des questions sérieuses et non résolues quant à la manière dont cet investissement étranger pourrait compromettre la sécurité nationale, et que cette commission a l'obligation légale d'y répondre ».

Elle a souligné que l'accord implique des fonds souverains d'Arabie saoudite, du Qatar et d'Abou Dhabi qui investissent dans une société qui contrôlerait les chaînes CBS, ainsi que de grandes chaînes d'information câblées, dont CNN.

“Le public américain mérite de savoir à qui appartiennent les ondes qui diffusent ses informations. Je suis alarmée par ce qui semble être une tentative d’approuver sans discussion une structure financière qui place près de la moitié de l’une des plus grandes sociétés de radiodiffusion et de médias des États-Unis entre les mains de gouvernements étrangers ayant des antécédents avérés de répression de la presse et une volonté inquiétante de réduire les journalistes au silence”, a déclaré Mme Gomez.

Paramount n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La famille du directeur général de Paramount, David Ellison, continuera de contrôler les actions avec droit de vote, a indiqué la société dans son dossier. Paramount a déclaré l'année dernière que le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), la société L'imad Holdingbasée à Abu Dhabi et l'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) avaient accepté de soutenir son projet de rachat de Warner Bros.

Paramount a déclaré que cette dérogation contribuerait à étendre la portée de ses activités de diffusion télévisuelle, et a ajouté que le nouvel investissement en capital et les gains d'efficacité attendus de la transaction “permettront à la société d'être mieux armée pour faire face aux défis persistants auxquels sont confrontés les diffuseurs et les opérateurs de réseaux de télévision payante linéaire”.

En juillet dernier, la FCC a approuvé le rapprochement entre Paramount, la société mère de CBS, et Skydance Media.

Certains législateurs ont également exhorté le président de la FCC, Brendan Carr, à examiner de près le projet de participation étrangère. M. Carr a précédemment laissé entendre qu'il ne s'agissait là que d'un problème mineur.

“Les affirmations de Paramount selon lesquelles ces investisseurs ne détiendront aucun droit de gouvernance exigent une vérification indépendante minutieuse”, ont déclaré les sénateurs Cory Booker, Chuck Schumer, Dick Durbin et d’autres. “Leur investissement massif crée une opportunité significative d’obtenir des données et des informations sur les Américains et leurs habitudes de visionnage, ainsi qu’un pouvoir d’influence et une emprise sur les décisions éditoriales et les priorités commerciales de CNN.”