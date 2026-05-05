 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un membre de la FCC demande un examen rigoureux des investissements étrangers dans le cadre de l'accord concernant Warner Bros
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires supplémentaires; aucune réaction immédiate de la part de Paramount; plus de détails aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

La seule démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC) a appelé mardi à un examen rigoureux des participations étrangères dans le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery.

Le mois dernier, Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la FCC de donner son feu vert aux investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O . La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré qu'il existait « des questions sérieuses et non résolues quant à la manière dont cet investissement étranger pourrait compromettre la sécurité nationale, et que cette commission a l'obligation légale d'y répondre ».

Elle a souligné que l'accord implique des fonds souverains d'Arabie saoudite, du Qatar et d'Abou Dhabi qui investissent dans une société qui contrôlerait les chaînes CBS, ainsi que de grandes chaînes d'information câblées, dont CNN.

“Le public américain mérite de savoir à qui appartiennent les ondes qui diffusent ses informations. Je suis alarmée par ce qui semble être une tentative d’approuver sans discussion une structure financière qui place près de la moitié de l’une des plus grandes sociétés de radiodiffusion et de médias des États-Unis entre les mains de gouvernements étrangers ayant des antécédents avérés de répression de la presse et une volonté inquiétante de réduire les journalistes au silence”, a déclaré Mme Gomez.

Paramount n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La famille du directeur général de Paramount, David Ellison, continuera de contrôler les actions avec droit de vote, a indiqué la société dans son dossier. Paramount a déclaré l'année dernière que le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), la société L'imad Holdingbasée à Abu Dhabi et l'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) avaient accepté de soutenir son projet de rachat de Warner Bros.

Paramount a déclaré que cette dérogation contribuerait à étendre la portée de ses activités de diffusion télévisuelle, et a ajouté que le nouvel investissement en capital et les gains d'efficacité attendus de la transaction “permettront à la société d'être mieux armée pour faire face aux défis persistants auxquels sont confrontés les diffuseurs et les opérateurs de réseaux de télévision payante linéaire”.

En juillet dernier, la FCC a approuvé le rapprochement entre Paramount, la société mère de CBS, et Skydance Media.

Certains législateurs ont également exhorté le président de la FCC, Brendan Carr, à examiner de près le projet de participation étrangère. M. Carr a précédemment laissé entendre qu'il ne s'agissait là que d'un problème mineur.

“Les affirmations de Paramount selon lesquelles ces investisseurs ne détiendront aucun droit de gouvernance exigent une vérification indépendante minutieuse”, ont déclaré les sénateurs Cory Booker, Chuck Schumer, Dick Durbin et d’autres. “Leur investissement massif crée une opportunité significative d’obtenir des données et des informations sur les Américains et leurs habitudes de visionnage, ainsi qu’un pouvoir d’influence et une emprise sur les décisions éditoriales et les priorités commerciales de CNN.”

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,6600 USD NASDAQ -4,22%
WARNER BROS RG-A
27,2200 USD NASDAQ +0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un bateau-ambulance transportant des membres d'équipage en combinaisons de protection retourne au port de Praia, après une visite à bord du bateau de croisière MV Hondius, au mouillage au large du port, le 5 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / - )
    Hantavirus sur un bateau de croisière: évacuations attendues via le Cap-Vert
    information fournie par AFP 05.05.2026 23:56 

    Trois personnes malades à bord d'un navire de croisière immobilisé dans l'Atlantique en raison d'un foyer d'hantavirus vont être évacuées via le Cap-Vert, permettant ainsi au bateau de faire route vers les îles Canaries où il arrivera d'ici "3 à 4 jours", selon ... Lire la suite

  • Le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal (g) et le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave (d), le 5 mai 2026 à Bordeaux, en Gironde ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Attal, en déplacement à Bordeaux, veut concilier "écologie" et "économie"
    information fournie par AFP 05.05.2026 23:42 

    Gabriel Attal a poursuivi mardi à Bordeaux sa tournée de pré-campagne présidentielle, expliquant, en conclusion d'une réunion publique, vouloir concilier "écologie" et "économie" et "bâtir du consensus" autour des questions écologiques et climatiques. S'il y a ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'un point presse à la Maison Blanche, le 5 mai 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.05.2026 23:31 

    Voici les derniers développements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a été fragilisé par des accrochages et une reprise des frappes dans le Golfe : . Rubio assure que la phase offensive de la guerre est ... Lire la suite

  • L'attaquant d'Arsenal Bukayo Saka marque le but de la qualification contre l'Atlético Madrid mardi en demi-finale de la Ligue des champions à l'Emirates Stadium de Londres. ( AFP / Adrian Dennis )
    Ligue des champions: Arsenal de retour en finale, 20 ans après
    information fournie par AFP 05.05.2026 23:23 

    Les Anglais d'Arsenal, grâce à leur ailier star Bukayo Saka, ont dompté l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann en demi-finale retour (1-0) mardi à Londres pour se hisser jusqu'à la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire, vingt ans après l'échec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank