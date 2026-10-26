Un médicament de Merck prolonge la survie dans le cadre d'un essai clinique sur le cancer de l'endomètre et bénéficie d'une procédure d'examen prioritaire aux États-Unis

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(Reformulation du paragraphe 1 et du titre; ajout des commentaires de l'entreprise au paragraphe 7)

L'autorité sanitaire américaine a accepté de soumettre le médicament expérimental cibléde Merck

MRK.N , à une évaluation prioritaire sur la base des données issues d'un essai clinique de phase avancée dans lequel il a prolongé la survie des femmes atteintes d'un cancer de l'endomètre à un stade avancé.

Ce médicament, le sacituzumab tirumotécan, également connu sous le nom de sac-TMT, libère une substance anticancéreuse dans les cellules exprimant une protéine appelée TROP2, fréquemment présente dans les tumeurs de l'endomètre.

L’essai a recruté 776 patientes dont le cancer était réapparu ou avait progressé après un traitement antérieur. Les patientes ont été réparties de manière aléatoire entre le sac-TMT et une chimiothérapie choisie par leur médecin, à savoir la doxorubicine ou le paclitaxel.

Les résultats ont montré que le sac-TMT réduisait le risque de décès de 32 %, les patientes ayant une survie médiane de 19 mois, contre 12,1 mois avec la chimiothérapie standard.

Le traitement a également réduit de 41 % le risque de progression du cancer ou de décès, les patientes restant sans progression pendant une durée médiane de 7,2 mois, contre 3,9 mois sous chimiothérapie. De plus, environ 35 % des patientes sous sac-TMT ont vu leurs tumeurs régresser, contre 17 % sous chimiothérapie.

Une décision réglementaire est attendue d’ici juin 2027, a indiqué Merck. Les données de l’essai ont été présentées lors du congrès médical de l’ESMO.

"Sur la base des discussions avec la FDA, la société espère obtenir une autorisation avant la date fixée par la PDUFA afin de mettre le sac-TMT à la disposition des patientes le plus rapidement possible", a déclaré Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories.

Les effets indésirables graves liés au traitement ont été plus fréquents avec le sac-TMT, touchant environ 54 % des patientes contre 41 % sous chimiothérapie. Environ 3 % des patientes ont arrêté le traitement en raison d’effets indésirables.

Selon l’American Cancer Society, environ 68 000 cas de cancer de l’endomètre devraient être diagnostiqués aux États-Unis en 2026, entraînant plus de 14 000 décès.

Les analystes de Jefferies prévoient un chiffre d'affaires maximal d'environ 900 millions de dollars pour ce médicament dans le traitement du cancer de l'endomètre et de 9 milliards de dollars pour l'ensemble des indications potentielles.

Merck développe ce médicament en collaboration avec la société chinoise de biotechnologie Kelun-Biotech 6990.HK , qui a découvert ce traitement.