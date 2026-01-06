Un médicament d'Alumis contre les maladies de la peau atteint l'objectif principal de deux essais de phase avancée

Alumis ALMS.O a déclaré mardi que sa pilule expérimentale avait atteint l'objectif principal dans deux études de stade avancé chez des patients souffrant d'un type de maladie de la peau.