Un médicament d'Alkermes contre les troubles du sommeil s'avère prometteur lors d'un essai à mi-parcours

Le médicament expérimental d'Alkermes

ALKS.O a significativement amélioré l'état d'éveil et réduit la somnolence diurne excessive chez les patients souffrant d'un trouble du sommeil rare dans une étude à mi-parcours, a déclaré la société mercredi.

Les actions du fabricant irlandais de médicaments ont augmenté de 7,4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

La société a testé le médicament, l'alixorexton, chez des patients atteints de narcolepsie de type 2, un trouble neurologique chronique qui perturbe la capacité du cerveau à contrôler les cycles de sommeil et d'éveil.

C'est la première fois qu'un médicament oral ciblant le récepteur de l'orexine 2 se révèle efficace dans le traitement de cette maladie, a déclaré Alkermes. L'orexine est une substance chimique du cerveau qui régule l'éveil.

L'étude de huit semaines a testé trois doses différentes de la pilule à prendre une fois par jour chez 93 patients. Le médicament a atteint les deux principaux objectifs de l'essai, montrant des améliorations statistiquement significatives par rapport au placebo dans les tests standard mesurant la capacité à rester éveillé et les niveaux de somnolence.

Alixorexton a été généralement bien toléré, la plupart des effets secondaires, y compris l'insomnie, les vertiges et les maux de tête, étant légers ou modérés, a déclaré la société. Environ 95 % des patients qui ont terminé l'essai ont participé à une étude d'extension en cours.

Les données de l'essai "marquent une étape importante pour la communauté des patients atteints de narcolepsie et pour le programme de développement de l'alixorexton", a déclaré le directeur médical Craig Hopkinson.

Alkermes a déclaré qu'elle prévoyait de lancer un programme d'essais de phase avancée au cours du premier trimestre 2026. La société teste également le médicament pour traiter la narcolepsie de type 1 et un autre trouble du sommeil appelé hypersomnie idiopathique.

Les médicaments approuvés par la FDA pour cette pathologie comprennent le Provigil et le Nuvigil d'Apotex en tant que médicaments de première intention favorisant l'éveil, ainsi que les stimulants traditionnels tels que le méthylphénidate et les amphétamines, ainsi que des options plus récentes telles que Sunosi d'Axsome Therapeutics AXSM.O et Wakix d'Harmony Biosciences HRMY.O .