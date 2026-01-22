Un médicament anticancéreux de Corcept réduit le risque de décès lors d'un essai sur le cancer de l'ovaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Corcept Therapeutics CORT.O a déclaré jeudi qu'un essai de phase avancée a montré que son médicament expérimental en combinaison avec la chimiothérapie a contribué à réduire le risque de décès chez les patientes atteintes d'un type de cancer de l'ovaire.

Les actions du fabricant de médicaments ont augmenté de 25 % en pré-marché.

Les patientes qui ont reçu le médicament, le relacorilant, en combinaison avec la chimiothérapie ont obtenu une réduction de 35% du risque de décès par rapport à celles qui ont été traitées par la chimiothérapie seule, a déclaré Corcept.

L'année dernière, l'association médicamenteuse a permis de retarder la progression du cancer ), répondant ainsi à un autre objectif principal de l'étude.

La Food and Drug Administration américaine doit se prononcer sur cette association médicamenteuse en tant que traitement pour les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine d'ici le 11 juillet.

L'étude a testé relacorilant plus le médicament de chimiothérapie nab-paclitaxel contre le nab-paclitaxel seul chez 381 femmes dont le cancer ne répondait plus aux traitements standard à base de platine.

Les patientes ayant reçu l'association ont vécu 16 mois en moyenne, contre 11,9 mois pour celles ayant reçu la chimiothérapie seule, a indiqué l'entreprise.

L'association médicamenteuse a également permis de retarder l'aggravation de la maladie, avec une réduction de 30 % du risque de progression.

Corcept a déclaré que l'association était bien tolérée et n'entraînait pas plus d'effets secondaires que la chimiothérapie seule.

Relacorilant est administré par voie orale et agit en bloquant les effets de l'hormone cortisol, qui peut aider les cellules cancéreuses à survivre et à résister au traitement.