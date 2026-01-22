information fournie par Reuters • 22/01/2026 à 14:09

Un médicament anticancéreux de Corcept atteint l'objectif principal d'un essai de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corcept Therapeutics CORT.O a déclaré jeudi que son médicament expérimental contre le cancer avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé.