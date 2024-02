"Un marché du travail toujours tendu en zone euro" (Candriam) Candriam

"La Banque centrale européenne restera bien sûr vigilante à ce que cette dynamique salariale ne contribue pas à désancrer les anticipations d'inflations et à entretenir la hausse des prix. De ce point de vue, une détente des conditions sur le marché du travail serait bienvenue", conclut Candriam.

Emile Gagna poursuit son argumentation : "La période de déconfinement n'a donc pas été accompagnée, de ce côté-ci de l'Atlantique par des mouvements importants de main d'œuvre alimentant une inflation salariale. Les entreprises n'en n'ont pas moins rapidement été confrontées à des pénuries de main d'œuvre. D'abord sectorielles, ces difficultés de recrutement se sont progressivement étendues à l'ensemble de l'économie. Les raisons en sont peu claires : diffusion du télétravail, réduction du temps de travail souhaitée par les salariés, inadéquation de la main d'œuvre aux besoins d'emplois des entreprises, etc."

(AOF) - "A l’instar de ce que l’on observe aux Etats-Unis, le marché du travail est tendu dans la zone euro. La nature des tensions y est toutefois assez différente", relève Emile Gagna, macroéconomiste chez Candriam. Qui ajoute: "Alors que près de 25 millions d’emplois avaient été détruits au pire de la pandémie aux Etats-Unis, l’existence de dispositifs de préservation de l’emploi et la mise en place de dispositifs exceptionnels dans la plupart des pays européens ont permis d’éviter que les destructions d’emplois soient aussi nombreuses qu'outre-Atlantique.

