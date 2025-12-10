Un législateur américain s'inquiète des liens entre la société minière Ivanhoe Atlantic et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shubham Kalia

Le législateur américain John Moolenaar, président du comité bipartisan de la Chambre des représentants sur la Chine, a exprimé jeudi ses inquiétudes quant aux liens présumés du groupe minier Ivanhoe Atlantic avec le Parti communiste chinois.

"Je vous écris pour attirer votre attention sur des informations concernant des entreprises qui entretiennent des liens avec le Parti communiste chinois (CCP) et que le département d'État a soutenues. L'une de ces sociétés est Ivanhoe Atlantic (Ivanhoe), une société dont les liens avec des entreprises d'État chinoises sont bien documentés", a écrit Moolenaar, un républicain du Michigan, dans une lettre adressée à Marco Rubio, secrétaire d'État au département d'État.

Le principal actionnaire d'Ivanhoé Atlantic est I-Pulse Inc, une société américaine fondée et présidée par Robert Friedland, selon le site web de la société. M. Friedland est également le fondateur et le coprésident exécutif de la société minière canadienne Ivanhoe Mines IVN.TO , cotée à Toronto.

Près de 33 % des parts d'Ivanhoe Mines sont détenues par des unités des sociétés chinoises CITIC Group et Zijin Mining, selon les données du LSEG.

Dans sa lettre, Moolenaar signale à M. Rubio que la Commission fédérale des communications des États-Unis a placé les services de télécommunications de CITIC sur la liste pour avoir posé "un risque inacceptable à la sécurité nationale des États-Unis ou à la sécurité et à la sûreté des personnes américaines."

Il a ajouté que Zijin avait été ajoutée en 2025 à la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act) (UFLPA) en raison du recours au travail forcé en Chine.

Moolenaar a établi un lien entre les deux sociétés et a déclaré que les participations dans Ivanhoe Mining "illustrent la manière dont le Parti communiste chinois sécurise les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques par le biais d'investissements indirects et minoritaires dans des sociétés minières étrangères dans le cadre de la stratégie "deux marchés, deux ressources"."

Ivanhoe Atlantic et Ivanhoe Mines n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

En juillet, l'ambassade des États-Unis au Libéria avait soutenu la signature d'un accord estimé à 1,8 milliard de dollars entre Ivanhoe Atlantic et le pays d'Afrique de l'Ouest pour créer un corridor ferroviaire reliant la Guinée et le Libéria.

"Je partage la volonté du département d'État de développer l'engagement commercial des États-Unis en Afrique et de réduire notre dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement en minerais essentiels contrôlées par la Chine. Je suis prêt à travailler avec le département d'État pour veiller à ce que notre diplomatie commerciale ne soit pas liée au PCC", a écrit Moolenaar.