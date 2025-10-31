 Aller au contenu principal
Un législateur américain demande à l'administration Trump d'aider la Malaisie à lutter contre la contrebande de puces
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Un sénateur républicain américain demande à l'administration du président Donald Trump d'aider le gouvernement malaisien à empêcher la contrebande de puces d'intelligence artificielle américaines vers la Chine, selon une lettre dont Reuters a eu connaissance. Reuters a précédemment rapporté que les autorités américaines pensent que la Malaisie fait partie d'une poignée de pays où des opérations de contrebande organisées ont permis d'introduire en Chine des puces américaines qui auraient autrement été interdites d'exportation vers la Chine. Le sénateur Tom Cotton, un républicain de l'Arkansas, a écrit une lettre au secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick pour lui dire que les autorités malaisiennes avaient commencé à sévir contre de telles activités et que l'administration Trump devrait soutenir les autorités malaisiennes dans leurs efforts en aidant le pays à développer des programmes de contrôle pour s'assurer que les puces ne sont pas détournées vers la Chine. M. Cotton, qui, à l'instar de l'administration Trump , a soutenu l'idée d'exiger que les puces américaines contiennent une technologie permettant de vérifier leur emplacement afin d'empêcher la contrebande, a déclaré que les puces dotées d'une telle technologie devraient recevoir le feu vert pour l'exportation vers la Malaisie.

"Comme c'est souvent le cas, les entreprises américaines sont à la pointe du développement de solutions techniques créatives et innovantes, qui contribueront à ajouter des couches d'assurance contre les détournements illégaux," a écrit M. Cotton dans une lettre datée du 30 octobre. "Pour soutenir l'industrie des semi-conducteurs dans ses efforts, il pourrait être utile que les autorités américaines et malaisiennes développent des procédures de dédouanement prioritaires pour les expéditions de puces américaines de pointe dotées de mécanismes anti-détournement," a ajouté M. Cotton.

La Malaisie, le plus grand partenaire commercial de la Chine en Asie du Sud-Est, a annoncé en juillet qu'elle exigeait des permis pour toutes les exportations, transbordements et transits de puces haute performance fabriquées aux Etats-Unis, telles que celles fabriquées par Nvidia NVDA.O .

