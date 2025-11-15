Un jury américain déclare qu'Apple doit payer 634 millions de dollars à Masimo dans l'affaire des brevets sur les smartwatches

(Ajoute le commentaire d'Apple au paragraphe 4 de l'article du 14 novembre) par Blake Brittain

Un jury fédéral de Californie a déclaré vendredi qu'Apple AAPL.O doit à la société de technologie de surveillance médicale Masimo MASI.O 634 millions de dollars pour avoir violé un brevet couvrant la technologie de lecture de l'oxygène dans le sang.

Le jury a donné raison à Masimo en affirmant que le mode entraînement et les fonctions de notification de la fréquence cardiaque de l'Apple Watch violaient les droits de brevet de Masimo, a confirmé un porte-parole de Masimo.

Un porte-parole d'Apple a déclaré que la société n'était pas d'accord avec le verdict et qu'elle ferait appel.

"Au cours des six dernières années, (Masimo a poursuivi Apple devant de nombreux tribunaux et fait valoir plus de 25 brevets, dont la majorité a été jugée invalide", a déclaré le porte-parole. "Le seul brevet dans ce cas a expiré en 2022 et est spécifique à la technologie historique de surveillance des patients datant d'il y a plusieurs dizaines d'années."

Dans un communiqué, Masimo a qualifié le verdict de "victoire importante dans nos efforts continus pour protéger nos innovations et notre propriété intellectuelle".

Le procès californien est l'une des branches d'une bataille de brevets contentieuse et sur plusieurs fronts entre Apple et Masimo, basée à Irvine, en Californie, qui a accusé Apple d'embaucher ses employés et de voler sa technologie d'oxymétrie de pouls pour l'utiliser dans les Apple Watches.

Ce différend a conduit un tribunal commercial américain à bloquer les importations des smartwatches Series 9 et Ultra 2 d'Apple en 2023, après avoir constaté que la technologie d'Apple enfreignait les brevets de Masimo.

Apple a retiré la technologie de lecture de l'oxygène sanguin de ses montres pour éviter l'interdiction et a réintroduit une version mise à jour de la technologie en août avec l'approbation du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Vendredi, l'ITC a décidé séparément d'organiser une nouvelle procédure pour déterminer si les montres mises à jour d'Apple doivent être soumises à l'interdiction.

Masimo a intenté une action en justice contre les douanes à la suite de cette décision. Apple a contesté séparément l'interdiction d'importation devant une cour d'appel fédérale.

En 2023, un juge californien a déclaré l'annulation du procès dans l'affaire du secret commercial de Masimo contre Apple, le jury n'étant pas parvenu à un verdict unanime. L'année dernière, Apple a obtenu un verdict minimal de 250 $ contre Masimo dans l'État du Delaware pour des allégations selon lesquelles les smartwatches de Masimo enfreignent deux brevets de conception d'Apple.