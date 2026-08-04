Un jury américain condamne Medtronic à verser 88 millions de dollars dans la première affaire jugée concernant les mailles anti-hernie de Covidien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Medtronic, de l'avocat du plaignant et d'informations contextuelles aux paragraphes 2 à 14) par Nate Raymond et Dietrich Knauth

Medtronic MDT.N doit verser 88 millions de dollars à un homme de l'Alabama et à son épouse, a décidé mardi un jury fédéral, dans la première affaire à avoir été jugée parmi les milliers de poursuites intentées contre l'entreprise par des personnes affirmant avoir subi des préjudices suite à la pose d'implants de mailles pour la réparation de hernies fabriqués par l'une de ses filiales.

À l’issue d’un procès de trois semaines à Boston, les jurés ont estimé que la filiale Covidien de Medtronic n’avait pas fourni d’avertissement adéquat concernant les dangers posés par la maille implantée chez Larry Patterson en 2017, ont indiqué Medtronic et l’avocat de ce dernier. La défaillance de l’implant de maille herniaire de M. Patterson a nécessité une importante intervention de chirurgie reconstructive, selon sa plainte. Le jury n’a accordé aucun dommage-intérêt punitif et n’a pas conclu que Covidien s’était rendue coupable de fraude.

Ce verdict est de loin le plus lourd parmi la douzaine d’affaires concernant des mailles herniaires et des mailles transvaginales qui ont fait l’objet d’un procès, a déclaré l’avocat de M. Patterson, Timothy O’Brien.

« Il s’agit d’un verdict très important, mais il reflète des préjudices très importants », a déclaré M. O’Brien.

Medtronic a déclaré qu’elle contesterait le verdict par le biais de requêtes post-procès et en appel.

« Nous restons confiants dans les produits de mailles herniaires de Covidien, car au cours des deux dernières décennies, ces produits ont été utilisés de manière sûre et efficace chez des millions de patients, et les mailles herniaires constituent depuis longtemps la norme de soins pour la réparation de toutes les hernies, à l’exception des plus petites », a déclaré Medtronic dans un communiqué.

AFFAIRE TYPE L’affaire Patterson est la première affaire de référence, ou affaire type, à faire l’objet d’un procès parmi les milliers de dossiers intentés contre Medtronic; il s’agit du dernier grand volet de litiges concernant les mailles herniaires, après que d’autres entreprises, notamment des filiales de Becton Dickinson et de Johnson & Johnson, ont en grande partie réglé à l’amiable les affaires intentées à leur encontre.

Environ 10 350 plaignants à l’échelle nationale ont engagé des poursuites contre Medtronic, alléguant avoir subi un préjudice après s’être vu implanter des produits issus de gammes de mailles herniaires telles que Parietex, ProGrip et Symbotex.

La plupart des actions intentées contre Medtronic se situent dans le Massachusetts, où environ 7 450 plaignants ont des procédures en cours devant les tribunaux d’État. 2 400 autres actions sont regroupées dans une affaire fédérale devant un juge unique à Boston, dont celle de M. Patterson.

Une maille Symbotex lui a été implantée lors d’une opération de réparation d’une hernie en 2017 et il affirme que cela a fini par lui causer une occlusion intestinale nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale en 2020.

Ses avocats ont fait valoir que les médecins, y compris le chirurgien de M. Patterson, n’avaient jamais été avertis d’un risque potentiel lié à une caractéristique de sécurité essentielle du produit de Covidien: un revêtement en collagène destiné à faire office de barrière et à empêcher la maille en polyester nue d’être exposée aux intestins pendant la régénération de la paroi abdominale.

Le revêtement de Symbotex était fabriqué à partir de collagène porcin, ce qui constituait un changement par rapport à l’utilisation antérieure de collagène bovin. Les avocats de M. Patterson ont fait valoir que la société savait que le collagène porcin n’aurait pas la même durée de vie que le collagène bovin, mais qu’elle avait omis d’avertir les médecins, y compris le chirurgien de M. Patterson, des risques.

Les avocats de Medtronic ont rétorqué que le revêtement de l’implant de M. Patterson fonctionnait comme prévu et que la maille n’était pas à l’origine de l’occlusion intestinale dont il souffrait.

Ils ont mis en avant d’autres facteurs, affirmant qu’il avait souffert d’une récidive de hernie, risque accru en raison de décisions chirurgicales et de facteurs tels que l’obésité et le diabète.